«Χαστούκι» Oliver Stone σε Ryan Gosling: «Χάνει τον χρόνο του» με ταινίες όπως η «Barbie»

Ο Όλιβερ Στόουν υποστήριξε ότι ο Ράιαν Γκόσλινγκ «χάνει τον χρόνο του» γυρίζοντας ταινίες όπως η «Barbie». Ο Γκόσλινγκ υποδύθηκε τον Κεν στην επιτυχημένη ταινία της Γκρέτα Γκέργουιγκ του περασμένου έτους, κερδίζοντας τεράστια αναγνώριση, συμπεριλαμβανομένης πρόσφατης υποψηφιότητας για BAFTA Β' Ανδρικού Ρόλου.

Ωστόσο, ο σκηνοθέτης γνωστός από τις ταινίες «Platoon» και «JFK» επέκρινε το φιλμ «Barbie» σε περσινή συνέντευξή του στο City A.M. Στη συνέντευξη, η οποία αναδημοσιεύεται ξανά στο διαδίκτυο, διατύπωσε σχόλια, όταν ρωτήθηκε για το αστείο που έκανε ο επικεφαλής της Mattel ότι ο Στόουν θα έπρεπε να σκηνοθετήσει το «Barbie 2».

«Ο Ράιαν Γκόσλινγκ χάνει τον χρόνο του αν κάνει αυτές τις ....για χρήματα» είπε ο Όλιβερ Στόουν. «Θα έπρεπε να κάνει πιο σοβαρές ταινίες. Δεν θα έπρεπε να είναι μέρος αυτής της νηπιοποίησης του Χόλιγουντ. Τώρα όλα είναι φαντασία, φαντασία, φαντασία, συμπεριλαμβανομένων όλων των πολεμικών ταινιών: φαντασία, φαντασία. Ακόμη και οι ταινίες Fast and Furious, τις οποίες συνήθιζα να απολαμβάνω, έχουν γίνει σαν φιλμ της Marvel. Θέλω να πω, πόσες συγκρούσεις μπορείς να δεις;» ανέφερε.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης ο Όλιβερ Στόουν επέκρινε και τις ταινίες της σειράς «John Wick».

«Σε μία πτήση για Λονδίνο είδα το «John Wick» διάρκειας τριών ωρών και κάτι. Και αποκοιμήθηκα 778 φορές κατά τη διάρκειά του. Ξυπνούσα και έβλεπα να σκοτώνει και άλλους ανθρώπους. Είναι σαν να έχει εκφυλιστεί ο κόσμος σε κάτι μη λογικό» τόνισε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

