Survivor 2024: Μπλε ή κόκκινη η survivor που αποχωρεί; - Δείτε το trailer

Απόψε στις 21.00 στον ΣΚΑΪ

survivor

Οι Διάσημοι μπήκαν για ακόμα μία φορά σε διαδικασία ψηφοφορίας μετά την ήττα τους στο τρίτο αγώνισμα ασυλίας. Η κάλπη ανέδειξε υποψήφια την Όλγα Πηλιάκη με μία ψήφο διαφορά από την Μαρία Αντωνά.

Με αυτό τον τρόπο η μονομαχία έγινε γυναικεία υπόθεση.

Δείτε το trailer:

Οι Μπλε αναγκάστηκαν να ψηφίσουν μία γυναίκα στη θέση του Rob, με τη Δώρα Νικολή να συγκεντρώνει για ακόμα μία φορά τις περισσότερες ψήφους, παρά το γεγονός ότι είναι η καλύτερη γυναίκα - παίκτρια της ομάδας της.

Ως MVP αναδείχθηκε η Κατερίνα Δαλάκα η οποία με τη σειρά της έθεσε σε υποψηφιότητα τη Χρύσα Χατζηγεωργίου.

survivor

Το αποψινό αγώνισμα επάθλου φέρνει τις δύο ομάδες ξανά αντιμέτωπες στο στίβο μάχης σε ένα αγώνισμα επάθλου που απαιτεί συνεργασία και… τυφλή εμπιστοσύνη!

survivor

Η ώρα της μονομαχίας φτάνει και οι τέσσερις Survivors θα πρέπει να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό για να παραμείνουν στον Άγιο Δομίνικο. Ποια θα επιλέξει ως καλύτερη παίκτρια τους στόχους και ποια θα αποχαιρετήσει στο τέλος το Survivor;

survivor

Η Κρίστη Καθαργιά, η Όλγα Πηλιάκη, η Δώρα Νικολή ή η Χρύσα Χατζηγεωργίου;

survivor

Πηγή: skai.gr

