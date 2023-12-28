«Πρωτοχρονιά με φίλους!» - Με τον Χρήστο Φερεντίνο

Στον ΣΚΑΪ υποδεχόμαστε τη νέα χρονιά με φίλους! Την Παραμονή Πρωτοχρονιάς στις 21.00, κάνουμε ποδαρικό στο 2024 με μία εκπομπή γεμάτη τραγούδι, χαρά, αισιοδοξία και τον Χρήστο Φερεντίνο που μαζί με όλους εμάς, θα γιορτάσει την «Πρωτοχρονιά με φίλους!».

Δείτε το τρέιλερ

Την Παραμονή της Πρωτοχρονιάς συντονιζόμαστε στον ΣΚΑΪ, με τον Δημήτρη Μπάση σε ένα μουσικό ταξίδι με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του αλλά και σπουδαίες ερμηνείες τραγουδιών που αγαπήσαμε. Από τη βραδιά δε θα μπορούσε να απουσιάζει η παραδοσιακή μουσική, με τους μαιτρ του είδους, Νίκο Φιλιππίδη και Λευκοθέα Φιλιππίδη. Μαζί με τον Δημήτρη Μπάση θα απολαύσουμε επίσης τη Βιολέτα Ίκαρη, τη Γεωργία Νταγάκη με την κρητική της λίρα, τη Βάλια Σωμαράκη, τον Άγγελο Ανδριανό, την Kalliope και τον ηθοποιό Γιώργο Παπαγεωργίου, σε μια εμφάνιση- έκπληξη.

Στη βραδιά χαρίζουν τη δική τους γιορτινή ενέργεια και θετική διάθεση η Φαίη Σκορδά και η ομάδα του «Fay’s Time», Λάμπρος Κωνσταντάρας, Μαρία Φραγκάκη, Μάρτζυ Λαζάρου, Άγγελος Βουράκης, η Κατερίνα Καραβάτου, ο Στέλιος Κουδουνάρης, ο Δημήτρης Σκουλός και οι «Δεκατιανοί», Γιάννης Πιτταράς και Γιώργος Γρηγοριάδης. Ο Χρήστος Φερεντίνος υποδέχεται επίσης στην παρέα τον Αντώνη Κρόμπα, τον Λευτέρη Ελευθερίου, τη Μάρα Δαρμουσλή, την Ειρήνη Κολλιδά τη Σοφία Παυλίδου τον Χάρη Ρώμα, τον Νικόλα Βαφειάδη και την Πηγή Δεβετζή.

Η νέα χρονιά έρχεται στον ΣΚΑΪ με τον Χρήστο Φερεντίνο, με πολύ κέφι, λάμψη, εορταστική διάθεση και φυσικά, καλούς φίλους! Σας περιμένουμε!

Καλή Χρονιά!

Πηγή: skai.gr

