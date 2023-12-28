O Καρυοθραύστης σε χορογραφία του Κωνσταντίνου Ρήγου στη Λυρική Σκηνή

Ο Καρυοθραύστης, στην εντυπωσιακή χορογραφία του Διευθυντή του Μπαλέτου της ΕΛΣ Κωνσταντίνου Ρήγου, επιστρέφει από τις 23 Δεκεμβρίου 2023 μέχρι τις 14 Ιανουαρίου 2024, και για εννέα παραστάσεις. Ο Καρυοθραύστης, το αριστούργημα του Πιοτρ Ίλιτς Τσαϊκόφσκι, δικαίως θεωρείται ένα από τα δημοφιλέστερα μπαλέτα του ρεπερτορίου, αφού η συναισθηματική δύναμη και η θεατρικότητα της μουσικής του συνθέτη μαγεύουν διαχρονικά τους μικρούς και μεγάλους θεατές. Στον Καρυοθραύστη ο Κωνσταντίνος Ρήγος βλέπει το έργο μέσα από τα παιδιά που νιώθουν ότι βρίσκονται στο περιθώριο και είναι αναγκασμένα να δημιουργήσουν τα δικά τους όνειρα σε έναν κόσμο που «διέλυσαν οι μεγάλοι».

Παραστάσεις: 23, 24, 28, 30 Δεκεμβρίου 2023 & 3, 4, 5, 6, 14 Ιανουαρίου 2024. Ώρα έναρξης: 19.30 (Κυριακή: 18.30)

Εισιτήρια: €15, €20, €30, €35, €42, €50, €55, €70 | Φοιτητικό, παιδικό: €12 | Περιορισμένης ορατότητας: €10. Προπώληση: ticketservices.gr

Εθνική Λυρική Σκηνή, Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Λ. Συγγρού 364, Καλλιθέα. | Προπώληση: ticketservices.gr, Ταμεία ΕΛΣ (2130885700, καθημερινά 09.00-21.00)

«Michel Legrand»: Dimitris Kalantzis 4et στον Φιλολογικό Σύλλογο «Παρνασσός»

Ο Michel Legrand είναι από τις πιο εμβληματικές προσωπικότητες στο χώρο της μουσικής του κινηματογράφου. 3 Όσκαρ και 5 grammy, ανάμεσα από πολύ περισσότερες υποψηφιότητες το δείχνουν ξεκάθαρα. Η σχέση του με την τζαζ επίσης αυταπόδεικτη, αφού υπήρξε ο ίδιος τζαζ πιανίστας. Ωστόσο και από το γεγονός ότι τις εκπληκτικές του συνθέσεις πολλοί και πολύ σπουδαίοι τζαζίστες διασκεύασαν, έπαιξαν, ακόμα και έδωσαν τίτλο σε άλμπουμ όπως οι Miles Davis, Βill Evans, Art Farmer και πολλοί άλλοι. Μια εκδοχή επιλογής της γοητευτικής του μουσικής, σε μια απόλυτα γιορτινή, παριζιάνικη ατμόσφαιρα θα ακούσουμε στις 28 Δεκέμβρη από το κουαρτετο του Δημήτρη Καλαντζή.

Πέμπτη 28/12, 20:30

Εισιτήρια: 20€ Διακεκριμενη (Πλατεία: 1-4). 15€ Α’ Ζώνη (Πλατεία: 5-15) & Εξώστης. 10€ Μειωμένο (Ανέργων, Φοιτητών, ΑμεΑ). Προπώληση: ticketservices.gr

Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός, Πλ. Αγ. Γεωργίου Καρύτση 8, Αθήνα

«Χαιρώνεια, 2 Αυγούστου 338 π.Χ.: Μια μέρα που άλλαξε τον κόσμο» στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης

Ένα από τα σημαντικότερα ιστορικά γεγονότα της ελληνικής αρχαιότητας, τη μάχη της Χαιρώνειας που έφερε στην πολιτική σκηνή τον Μέγα Αλέξανδρο και έθεσε τα θεμέλια για τη δημιουργία του σύγχρονου κόσμου, προσεγγίζει η νέα έκθεση «Χαιρώνεια, 2 Αυγούστου 338 π.Χ.: Μια μέρα που άλλαξε τον κόσμο» του Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού. Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι τις 31 Μαρτίου 2024 και εντάσσεται στη νέα σειρά αρχαιολογικών εκθέσεων «Ιστορίες Ανθρώπων» και παρουσιάζεται στο Μέγαρο Σταθάτου και στην Πτέρυγα Νεοφύτου Δούκα, υπό την επιμέλεια των Επιστημονικών Διευθυντών του Μουσείου Δρων Παναγιώτη Ιωσήφ, καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Radboud της Ολλανδίας, και Ιωάννη Φάππα, Επίκουρου Καθηγητή Προϊστορικής Αρχαιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Η έκθεση τονίζει τη σημασία που είχε η μάχη της Χαιρώνειας κατά την αρχαιότητα στη μετάβαση από την κλασική στην ελληνιστική περίοδο, εποχή κατά την οποία ο ελληνικός πολιτισμός θα κυριαρχήσει για αιώνες και θα θέσει τις βάσεις αυτού που ονομάζουμε Δυτικός κόσμος. περιλαμβάνει 240 αρχαιότητες και ιστορικά τεκμήρια προερχόμενα από 27 Μουσεία και Ιδρύματα του εσωτερικού και τέσσερις ιδιωτικές συλλογές, πολλά εκ των οποίων εκτίθενται για πρώτη φορά. Παρουσιάζονται επίσης δύο μαρμάρινες προτομές από το Μουσείο Chiaramonti του Βατικανού ενώ μεγάλος «Απρόσμενος Επισκέπτης» είναι το έργο «Μέγας Αλέξανδρος» (1981) του Andy Warhol από το MOMus – Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης.

Δευτέρα, Τετάρτη έως Σάββατο: 10:00 – 17:00, Πέμπτη: 10:00 – 20:00, Κυριακή: 11:00 – 17:00

15€ & 12€ μειωμένο * Εισιτήριο ξενάγησης: 18€ (15€ μειωμένο)

Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης – Μέγαρο Σταθάτου, Νεοφύτου Δούκα 4, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα στο monopoli.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.