Ariana Grande: Επιστρέφει με νέο άλμπουμ το 2024

Η Αριάνα Γκράντε επιστρέφει με ένα καινούργιο άλμπουμ το 2024, όπως προανήγγειλε η ίδια με μια σειρά αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πρόκειται για το έβδομο κατά σειρά άλμπουμ της και το πρώτο μετά το «Positions» που κυκλοφόρησε του 2020.

«Τα λέμε του χρόνου», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης η οποία περιελάμβανε στιγμιότυπα και βίντεο από τα παρασκήνια των ηχογραφήσεων με τον Σουηδό παραγωγό της, Ίλια Σαλμανζάντε.

Μοιράστηκε επίσης ένα βίντεο με τη μητέρα της να χορεύει, δικές της φωτογραφίες που την δείχνουν είτε να είναι συγκινημένη είτε να χορεύει χαρούμενη κατά την διάρκεια μιας κλήσης FaceTime καθώς και μία φωτογραφία από μια αποθήκη που ίσως να είναι σκηνικό για μουσικό βίντεο.

«Οι δύο διαθέσεις του άλμπουμ», έγραψε η σταρ στο Instagram story της. Επίσης, συμπεριέλαβε ένα βίντεο που τη δείχνει να είναι τυλιγμένη με μία κουβέρτα σε ένα καναπέ και μία φωνή να αναφέρει πίσω από την κάμερα ότι είναι «σχεδόν η τελευταία μέρα αυτού του άλμπουμ».

«Είμαι τόσο κουρασμένη», απαντά η δύο φορές νικήτρια του βραβείου Grammy στο κλιπ. «Αλλά τόσο χαρούμενη και ευγνώμων. Νιώθω επίσης σαν να ζυγίζω 3.000 τόνους».

Για αυτό το νέο ορόσημο στην καριέρα της κάποιοι τυχεροί θαυμαστές της έλαβαν ένα δώρο από την Γκράντε με ένα χειρόγραφο σημείωμα που έγραφε: «Τα λέμε του χρόνου», μία θολή φωτογραφία των κόκκινων χελιών της και προϊόντα μακιγιάζ από την εταιρεία καλλυντικών που ίδρυσε το 2021.



Η ανακοίνωση έρχεται λίγες εβδομάδες μετά την έναρξη της συνεργασίας της με την εταιρεία Good World Management, και την απόφασή της να λύσει το συμβόλαιό της με τον μάνατζερ Σκούτερ Μπράουν. Ενώ σύμφωνα με το «Variety», η πολυαναμενόμενη πρεμιέρα στη μεγάλη οθόνη του «Wicked» όπου πρωταγωνιστεί αναμένεται στις 27 Νοεμβρίου του 2024.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

