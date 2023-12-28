Οι περισσότεροι τη γνωρίζουμε ως Μινέρβα ΜακΓκόναγκαλ, καθηγήτρια μεταμορφώσεων στη σχολή μαγεία από τη σειρά ταινιών Harry Potter. Αυτός είναι, άλλωστε, και ο ρόλος μέσα από τον οποίο συστήθηκε στο ευρύ κοινό.

Πριν, όμως, από την επιτυχία της κινηματογραφικής μεταφοράς του μαγικού σύμπαντος της Ρόουλινγκ, είχαν προηγηθεί πολλά. Ποια είναι, λοιπόν, η Μάγκι Σμιθ, όταν σβήνουν τα φώτα του Χόγκουαρτς και επιστρέφουμε πίσω στον πραγματικό κόσμο;

Ας μάθουμε μέσα από 10 πράγματα που ίσως δεν γνωρίζατε για τη ζωή της.

Το όνειρό της και ο ρόλος των γονιών της

Στις 28 Δεκεμβρίου του 1934 γεννιέται, σε ένα ανατολικό προάστιο του Λονδίνου, η Μάργκαρετ Νάταλι Σμιθ. Και μπορεί σήμερα, όλοι να την γνωρίζουμε, ως Μάγκι Σμιθ, και να την έχουμε θαυμάσει σε διάφορους ρόλους, από το θέατρο μέχρι την τηλεόραση και τον κινηματογράφο, αναγνωρίζοντας το υποκριτικό της ταλέντο, οι γονείς της όμως, είχαν άλλη άποψη.

Διαβάστε περισσότερα στο monopoli.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.