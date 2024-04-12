Πρίγκιπας Άντριου: «Ευχαριστημένος» με τον τρόπο που απεικονίζεται στην ταινία «Scoop»

Ο πρίγκιπας Άντριου, αδερφός του βασιλιά Καρόλου Γ΄ του Ηνωμένου Βασιλείου, είναι «ευχαριστημένος» με τον τρόπο που απεικονίζεται στη νέα ταινία του Netflix «Scoop», ισχυρίστηκαν φίλοι του.

Η ταινία ακολουθεί τον απόηχο της φιλίας του μέλους της βασιλικής οικογένειας του Ηνωμένου Βασιλείου με τον Τζέφρι Έπσταϊν, που οδήγησε στην καταστροφική συνέντευξή του στο BBC με την Έμιλι Μαϊτλίς μετά από καταγγελίες για σεξουαλική επίθεση.

Ο Τζέφρι Επσταϊν εκατομμυριούχος γνωστός για τις σχέσεις του με διασημότητες, πολιτικούς και ακαδημαϊκούς, αυτοκτόνησε στη φυλακή κατηγορούμενος για σεξουαλικά εγκλήματα και σεξουαλική εκμετάλλευση ανηλίκων.

Στην περιβόητη συνέντευξη του 2019 ο πρίγκιπας Άντριου κάνει ισχυρισμούς - βόμβα όταν δέχεται ερώτηση για μια φωτογραφία του με το θύμα του Έπσταϊν, Βιρτζίνια Τζιούφρε, η οποία τον κατηγόρησε για σεξουαλική κακοποίηση.

«Προφανώς ο Άντριου μετανιώνει που έδωσε τη συνέντευξη» είπε φίλος του πρίγκιπα στο The Daily Beast. «Ωστόσο, αισθάνεται ότι στην ταινία "Scoop" είναι πολύ πιο ισορροπημένος απ’ όσο περίμενε.

«Μπορούμε να πούμε ότι είναι ευχαριστημένος από την ερμηνεία του Ρούφους Σιούελ» συμπλήρωσε.

Ένας άλλος φίλος του πρίγκιπα Άντριου, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας The Independent επαίνεσε την ταινία επειδή απεικoνίζει ορισμένα από τα καλά έργα που έκανε ο πρίγκιπας Άντριου.

Νομίζω ότι προς ικανοποίηση όλων όσων γνωρίζουν πραγματικά τον άνθρωπο, η ταινία κατέστησε σαφές ότι ο Άντριου ήταν εξαιρετικά καλός στις επαφές με τον κόσμο και ότι διαδραμάτισε πολύτιμο ρόλο με το Pitch@Palace, πλατφόρμα για την ενίσχυση και την επιτάχυνση του έργου των επιχειρηματιών, υποστήριξε.

Ο πρίγκιπας Άντριου αρνείται όλες τις κατηγορίες για σεξουαλική επίθεση και τόνισε επίσης «μετανιώνει για τη σχέση του» με τον Έπσταϊν. Η Τζιούφρε και ο πρίγκιπας Αντριου κατέληξαν σε εξωδικαστικό συμβιβασμό το 2022.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

