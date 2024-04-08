Όταν το Netflix ανακοίνωσε ότι ο ηθοποιός Ρούφους Σιούελ θα υποδυόταν τον πρίγκιπα Άντριου στην ταινία «Scoop» για τη διαβόητη συνέντευξη του μέλους της βασιλικής οικογένειας του Ηνωμένου Βασιλείου στο Newsnight το 2019, οι επικρίσεις ήταν άμεσες και ισχυρές.

«Ο Ρούφους Σιούελ δεν μπορεί να υποδυθεί τον πρίγκιπα Άντριου. Αυτό δεν μπορεί να συμβεί» έγραψε χρήστης σε σχόλιό του στο Twitter αφού ανακοινώθηκε το καστ της ταινίας.

«Ο Σιούελ δεν είναι προφανής επιλογή για τον Άντριου» έγραψε ένας άλλος. «Σκέφτηκα ότι δεν θα ζούσα ποτέ για να δω τόσο κακή, άστοχη επιλογή όσο του Ντόμινικ Γουέστ για τον ρόλο του Καρόλου στο #theCrown. Έκανα λάθος, ο Ρούφους Σιούελ υποδύεται τον #PrinceAndrew» επισημαίνεται σε άλλο σχόλιο.

«Αυτό με έκανε πραγματικά να λάμψω» ανέφερε ο Άγγλος ηθοποιός. «Όταν οι άνθρωποι έλεγαν ότι δεν ταίριαζα για τον ρόλο σκέφτηκα, "λοιπόν, δεν θα απογοητεύσω τώρα. Μόνο ελευθερία"» πρόσθεσε.

Ο ρόλος του δούκα του Γιορκ, είπε «ήταν μια ευκαιρία να κάνω κάτι που ένιωθα ότι μπορούσα να κάνω και δεν είχα την ευκαιρία να κάνω πολύ συχνά».

«Είμαι πολύ επιφυλακτικός στο να κάνω οποιαδήποτε δήλωση που θα μπορούσε -ακόμη και ακούσια- να δημιουργήσει την εντύπωση του άσπρου ή του μαύρου που δεν έχω» εξήγησε αναφερόμενος στο ερώτημα εάν ο πρίγκιπας Άντριου είναι ένοχος για όλα όσα έχει κατηγορηθεί.

Η ταινία, που έκανε πρεμιέρα πρόσφατα εστιάζει στη συνέντευξη-βόμβα του πρίγκιπα Άντριου στο Newsnight του BBC, στην οποία μίλησε για τη φιλία του με τον Τζέφρι Έπσταϊν και τις κατηγορίες για σεξουαλική επίθεση. Όταν ρωτήθηκε για τη σχέση του με τον Έπσταϊν, ο Άντριου ισχυρίστηκε ότι δεν περνούσαν πολύ χρόνο μαζί, αν και τα αρχεία δείχνουν ότι έμενε συχνά στις κατοικίες του Έπσταϊν, πετούσε με τα ιδιωτικά του τζετ, παρευρέθηκε στα πάρτι του.

«Δεν παρακολούθησα τη συνέντευξη ζωντανά, αλλά είδα στιγμιότυπα, όπως όλοι. Αυτός ήταν και ο λόγος που δέχτηκα τον ρόλο. Η συνέντευξη ήταν μια σύγκρουση πολλών πραγμάτων. Επίσης, στη συνέντευξη, ο πρίγκιπας Άντριου χάνει τις δυνάμεις της πειθούς του και διαπιστώνεις ότι κάποιος που πιστεύει ότι είναι απίστευτα χαρισματικός, στην πραγματικότητα, δεν είναι» τόνισε σε συνέντευξή του στο Esquire.

Το κλειδί για την κατανόηση της ερμηνείας του Σιούελ στην ταινία «Scoop» είναι η άποψή του ότι κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, επί 49 λεπτά και 26 δευτερόλεπτα ο Άντριου λέει αυτό που πιστεύει ότι είναι η αλήθεια. Για να προετοιμαστεί για τα γυρίσματα, ο ηθοποιός παρακολούθησε μια σειρά ειδικών στη γλώσσα του σώματος να αναλύουν τον Άντριου, όπως αποκάλυψε στο t&c. «Αυτό που είναι πολύ ενδιαφέρον δεν είναι όταν του επισημαίνουν ότι αισθάνεται άβολα ή ότι ο καρδιακός παλμός του χτυπάει γρήγορα, αλλά όταν λέει την αλήθεια» σημείωσε ο ηθοποιός ξεκαθαρίζοντας: «Δεν υποστηρίζω ότι αυτa που λέει είναι όλα είναι αλήθεια, αλλά χρησιμοποιεί μια εκδοχή της σύγχρονης κλασικής αλήθειας του, προκειμένου να μεταδώσει την ιστορία του. Και έχει κάνει πρόβες για σκέψεις που προσπαθεί να [προσποιηθεί ότι είναι νέες] στην κάμερα, και έχει πράγματα που πιστεύει ότι θα λειτουργήσουν καλά, και γι' αυτό το βρήκα συναρπαστικό» συμπλήρωσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

