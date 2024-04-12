Στέγη ιδρύματος Ωνάση: Lapis Lazuli

Lapis Lazuli, η νέα ιδιότυπη παράσταση του Ευριπίδη Λασκαρίδη, στην Κεντρική Σκηνή της Στέγης. Το γκροτέσκο, το κωμικό και το τρομακτικό συνυπάρχουν σε ένα έργο στα όρια της περφόρμανς, του χορού και των εικαστικών τεχνών.

«Το έργο απευθύνεται σε όσους αναγνωρίζουν πόσο συγκινητική είναι η αστεία πλευρά της ζωής, σε όσους δεν ψάχνουν μηνύματα και διδάγματα, σε όσους δεν παίρνουν στα σοβαρά τον εαυτό τους».

Πόσο απέχει τελικά μια κραυγή από ένα γέλιο;

Μετά την ολοκλήρωση τριών έργων, που συνεχίζουν να περιοδεύουν με θερμή υποδοχή και εγκωμιαστικά σχόλια ανά τον κόσμο, των RELIC (2015), ΤΙΤΑΝΕΣ (2017) και ΕΛΕΝΙΤ (2019), ο Ευριπίδης Λασκαρίδης παρουσιάζει σε παγκόσμια πρεμιέρα στη Στέγη, από 4 έως 21 Απριλίου, τη νέα του διεθνή συμπαραγωγή, Lapis Lazuli, πριν ξεκινήσει μια μεγάλη διεθνή περιοδεία. Ικανός να δημιουργεί μαγεία με τα πλέον ετερόκλητα και ευτελή υλικά, εφευρέτης ενός υβριδικού είδους θεάματος, στα όρια της περφόρμανς, του χορού και των εικαστικών τεχνών, του μεγαλειώδους και του εσκεμμένα γελοίου, ο Ευριπίδης Λασκαρίδης επιστρέφει με τη δημιουργία μιας ακόμα ιδιότυπης παράστασης, όπου συνυπάρχουν τα στοιχεία του γκροτέσκου, του κωμικού και του τρομακτικού. Σε συνέχεια της διερεύνησής του πάνω στις έννοιες της μεταμόρφωσης και του γελοίου, ο Λασκαρίδης επιχειρεί να πλάσει εκ νέου έναν γοητευτικό και μυστηριώδη κόσμο, φιλόξενο στους παράξενους, ιδιότροπους, αλλά και ευαίσθητους χαρακτήρες του. Ο τίτλος αυτού του νέου έργου του (Lapis Lazuli) παραπέμπει στον ημιπολύτιμο λίθο με το χαρακτηριστικό μπλε χρώμα.

Το λάπις λάζουλι είναι ένα μεταμορφωσιγενές πέτρωμα, που παρουσιάζει απρόβλεπτη συμπεριφορά κάτω από μεγάλη πίεση. Από τη μάσκα του Τουταγχαμών έως τους αναγεννησιακούς πίνακες του Τιτσιάνο και τα (μετα)μοντερνιστικά παραδείγματα των μονοχρωματικών έργων του Yves Klein, το λάπις λάζουλι έχει κοσμήσει με το ζωηρό και μυστηριώδες χρώμα του πλήθος έργων τέχνης

.

Στο Lapis Lazuli, ο Ευριπίδης Λασκαρίδης επικεντρώνεται στην υπαρξιακή μας σχέση με τον φόβο και το τρομακτικό και επιζητά να εξερευνήσει μια σειρά από δίπολα, όπως το υλικό με το πνευματικό, το ονειρικό με το εφιαλτικό και το συνειδητό με το ασυνείδητο, κατασκευάζοντας έτσι επί σκηνής ένα πυκνό πλέγμα αντιθέσεων. Αυτές οι σχέσεις αντίθεσης συναντιούνται –απρόσμενα για τον δημιουργό και ερμηνευτή– ακόμα και στο ίδιο το όνομα του πετρώματος, το οποίο ετυμολογικά αποτελεί σύζευξη της λατινικής λέξης lapis (πέτρα) και της αραβικής lāzurd (γαλάζιο), που έχει τη ρίζα της στην περσική lājevard (ουρανός). Ως εκ τούτου, το λάπις λάζουλι συχνά αποδίδεται ως «Πέτρα από τον Ουρανό».

Ο Λασκαρίδης αναφέρει για το έργο: «Η αφετηρία μου είναι διαφορετική και μου επιβάλλεται απρόσμενα. Συνήθως, παίρνει δύο χρόνια για να ολοκληρωθεί κάθε έργο, από τη σύλληψη μιας πρώτης ιδέας ή ενός χαρακτήρα. Στο Lapis Lazuli, ο κεντρικός χαρακτήρας με “επισκέφθηκε” για πρώτη φορά σε ένα όνειρο, τον Φεβρουάριο του 2022, στη Λιέγη. Έκτοτε, αναζητώ τον κόσμο αυτού του χαρακτήρα. Στα περισσότερα έργα μου αποφεύγω τη χρήση του λόγου, κυρίως για να μην εγκλωβίζεται το νόημα. Έτσι, συχνά παρεισφρέει ένας ακατάληπτος λόγος, μαζί με άλλα στοιχεία, όπως είναι το φως, τα αντικείμενα, οι μουσικές, η κίνηση των σωμάτων, των αντικειμένων και των φώτων, ακόμη και των ήχων. Το Lapis Lazuli μοιάζει να ολοκληρώνει κάτι, συνομιλεί με όλα όσα έχω κάνει. Ταυτόχρονα, έχω την αίσθηση ότι υπάρχει κάτι νέο εδώ, το οποίο όμως, μόλις καλούμαι να μιλήσω για αυτό, αυτομάτως θαμπώνει. Κάνω πως δεν το βλέπω λοιπόν. Περιμένουμε να μας εκπλήξει κι εμάς τους ίδιους το τέλος».

Συντελεστές

Έργο για πέντε ερμηνευτές

Σύλληψη & Σκηνοθεσία: Ευριπίδης Λασκαρίδης

Ερμηνεύουν: Άγγελος Αλαφογιάννης, Ευριπίδης Λασκαρίδης, Δημήτρης Ματσούκας, Μαρία Μπρέγιαννη / Ευτυχία Στεφάνου*, Σπύρος Ντόγκας (*διπλή διανομή)

Μουσική & Ηχητική Σύνθεση: Γιώργος Πούλιος

Σύμβουλος Δραματουργίας: Αλέξανδρος Μιστριώτης

Σκηνικά: Σωτήρης Μελανός

Σχεδιασμός Φωτισμού: Στέφανος Δρουσιώτης

Ειδικές Ακουστικές & Ηλεκτρονικές Ηχητικές Κατασκευές, Ηχηρά Αντικείμενα: Γιώργος Στενός

Καλλιτεχνικοί Συνεργάτες – Κοστούμια: Χρήστος Δεληδήμος & Αλέγια Παπαγεωργίου

Ειδικές Κατασκευές & Σκηνικά Αντικείμενα: Κωνσταντίνος Χαλδαίος

Καλλιτεχνικός Συνεργάτης – Σκηνικά: Βαγγέλης Ξενοδοχίδης

Σύμβουλος Κίνησης: Νίκος Δραγώνας

Βοηθοί Σκηνοθέτη: Χαρίκλεια Πετράκη & Γιάννης Σαβουιδάκης

Καλλιτεχνικός Συνεργάτης & Αναπληρωτής Ερμηνευτής Προβών: Τέλης Τελλάκης

Καλλιτεχνικοί Συνεργάτες Έρευνας Onassis Air Fellowship 2022

Κοστούμια: Άγγελος Μέντης

Σκηνικά: Λουκάς Μπάκας & Φιλάνθη Μπουγάτσου

Τεχνικός Διευθυντής: Κωνσταντίνος Μαργκάς

Τεχνικοί Ήχου: Μάρθα Καπάζογλου, Γιώργος Χανός, Κωστής Παυλόπουλος

Τεχνικός Φωτισμού & Ειδικές Φωτιστικές Κατασκευές: Γιώργος Ιεραπετρίτης

Βοηθός Ειδικών Κατασκευών & Σκηνικών Αντικειμένων: Τίμοθυ Λασκαράτος

Βοηθός Παραγωγής: Νίκος Χαραλαμπίδης

Runners Παραγωγής: Θεολόγος Καμπούρης & Λήδα Μανούσου Αλεξίου

Βοηθός Σκηνοθέτη (πρακτική): Κατερίνα Τσώλου

Βοηθός Σκηνογραφίας (πρακτική) & Σχεδιασμός Λογοτύπου: Κωνσταντίνος Παπαντώνης

Βοηθοί Ειδικών Κατασκευών (πρακτική): Αφροδίτη Ψυχούλη, Ηλέκτρα Ανικίνι Πανταλάκη & Ευθύμης Γρόνθος

Βοηθός Ενδυματολογίας (πρακτική): Ερνέστα Χατζηλεμονίδου

Βοηθός Δραματουργίας (πρακτική): Jimmy Machai

Kαλλιτεχνική Συνεργάτιδα- Τελικές Πρόβες: Talya Rubin

Αντικαταστάτρια για τους Φωτισμούς: Αλεξάνδρα Δρανδάκη

Συντονισμός Λειτουργιών ΟSMOSIS: Ευκλείδα Βέλαϊ

Διεύθυνση και Εκτέλεση Παραγωγής & Περιοδείας: POLYPLANITY Productions/ Γιολάντα Μαρκοπούλου & Βίκυ Στρατάκη



Με την υποστήριξη του Fondation d'entreprise Hermès

Συμπαραγωγοί: Théâtre de la Ville (Γαλλία), Théâtre de Liège (Βέλγιο), Espoo Theatre (Φινλανδία), Teatros del canal (Ισπανία), Teatro della Pergola Firenze (Ιταλία), Festival Aperto / Fondazione I Teatri di Reggio Emilia (Ιταλία) και τα φεστιβάλ της Big Pulse Dance Alliance: Julidans (Ολλανδία), Torinodanza Festival/Teatro Stabile di Torino – Teatro Nazionale (Ιταλία) & One Dance Festival (Bουλγαρία)

Με συγχρηματοδότηση του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Με την υποστήριξη του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών

Με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού

Ένα έργο του Ευριπίδη Λασκαρίδη και της OSMOSIS

Μια παραγωγή της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση

Πρώτη παρουσίαση στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση, Απρίλιος 2024

Πληροφορίες

Στέγη Ιδρύματος Ωνάση

Συγγρού 107

Κεντρική Σκηνή

Τετάρτη – Κυριακή, 20:30

Διάρκεια: 80 λεπτά

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ

Κανονικό: 7, 15, 22, 28 €

Μειωμένο, Φίλος, Παρέα 5-9 άτομα: 12, 18, 22 €

Παρέα 10+ άτομα: 11, 15, 20 €

Κάτοικος Γειτονιάς: 7 €*

Ανεργίας, ΑμεΑ: 5 €

Συνοδός ΑμεΑ: 10 €

*Η αγορά των εισιτηρίων Κατοίκων Γειτονιάς πραγματοποιείται αποκλειστικά από τα εκδοτήρια της Στέγης, Τετάρτη έως Παρασκευή και ώρες 12:00-18:00. Πρόσβαση από την «Είσοδο καλλιτεχνών» επί της οδού Γαλαξία.



ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Η υπηρεσία digital ticket / print@home είναι διαθέσιμη για τις online αγορές εισιτηρίων. Ανοίξτε το pdf στη smart συσκευή σας, εναλλακτικά αποθηκεύστε το εισιτήριό σας στο android ή IOS wallet σας ή τυπώστε το και μπείτε απευθείας στην αίθουσα.

ΓΡΑΜΜΗ ΑΓΟΡΑΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

2111981784

ΓΡΑΜΜΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΦΙΛΩΝ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ

2130178200

ΓΡΑΜΜΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΑμεΑ

2130178036 και infotickets@onassis.org

ΕΚΔΟΤΗΡΙΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗ ΣΤΕΓΗ (Συγγρού 107)

Τα ταμεία της Στέγης λειτουργούν μόνο τις ημέρες των παραστάσεων

Διαβάστε περισσότερα εδώ



