Survivor: Αποχώρησε η Αΐρα Adomaityte

Σε μονομαχία για γερά νεύρα εξελίχθηκε η διαδικασία της χθεσινής αποχώρησης με την Άιρα Adomaityte να χάνει από τη Χρύσα με σκορ 3-4. Το στόχο είχε επιλέξει η Ασημίνα η οποία διάλεξε τα κλασικά τοτέμ για να μη δυσκολέψει καμία από τις συμπαίκτριές της, όπως είπε.

Κατά την αποχώρησή της η Άιρα δήλωσε: «προσπαθούσα να έρθω εδώ με ένα χαμόγελο όπως κάνω πάντα, είτε στις καλές είτε στις κακές στιγμές. Όταν ήρθα δεν ήξερα να θα κάτσω 2 εβδομάδες πόσω μάλλον 3 μήνες. Είμαι πάρα πολύ υπερήφανη που έφτασα ως εδώ και γνώρισα τόσο καλά παιδιά. Ο καθένας τους έχει ένα μοναδικό χαρακτήρα και μία καλοσύνη μέσα του και θέλω αυτό να δείχνουν από εδώ και πέρα και στα αγωνίσματα και στο οτιδήποτε κάνουν. Τους εύχομαι καλή επιτυχία, με προσοχή, χωρίς τραυματισμούς. Θα βγω έξω και θα βλέπω το παιχνίδι από την τηλεόραση τρώγοντας! Θα φάω μόνη μου πίτσες για όλους μας και θα λύνω puzzle με την ησυχία μoυ χωρίς τον ήλιο! Ευχαριστώ πάρα πολύ για την εμπειρία, πέρασα τέλεια, κανείς δεν μπορεί να καταλάβει πόσο ωραίο είναι αυτό το project αν δεν έρθει.»

Και οι δύο ομάδες αποχαιρέτησαν με συγκίνηση και αγκαλιές την Άιρα. Νωρίτερα οι δύο ομάδες είχαν αναμετρηθεί για το έπαθλο της επικοινωνίας σε ένα αγώνισμα με πολλά απρόοπτα το οποίο για την ασφάλεια όλων έληξε στους έξι πόντους. Λόγω των αντίξοων συνθηκών, η παραγωγή του Survivor αποφάσισε, το έπαθλο της επικοινωνίας και του φαγητού να το απολαύσουν και οι δύο ομάδες!

Η μονομαχία Aira - Χρύσα:

Κόκκινοι και Μπλε απολαμβάνουν το έπαθλο επικοινωνίας:

