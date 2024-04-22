Ink, του Δημήτρη Παπαϊωάννου στο Μέγαρο Μουσικής

Η τελευταία δουλειά του μοναδικού χορογράφου και χορευτή που καταχειροκροτήθηκε στην περσινή πρεμιέρα της στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών επιστρέφει στη βάση της, ύστερα από έναν χρόνο παγκόσμιας περιοδείας. Θα δοθούν πέντε παραστάσεις (22, 23, 24 25 και 26 Απριλίου). Το Ink είναι φτιαγμένο σαν ένα σκοτεινό όνειρο με θέμα τον πόθο και την ακύρωση. Κάτω από μια ασταμάτητη βροχή, μέσα σ’ ένα πλημμυρισμένο τοπίο ο ίδιος ο Δημήτρης Παπαϊωάννου μαζί με τον Šuka Horn ενσαρκώνουν το δίπολο ενός έργου που ξεκίνησε ως εικαστική εγκατάσταση.

Στο έργο, ο φύλακας ενός σκοτεινού, κατακλυσμιαίου σύμπαντος πασχίζει να διατηρήσει την τάξη, ισορροπώντας πάνω σε μια διαρκή ευθραυστότητα. Η εισβολή ενός επισκέπτη από τα έγκατα της γης αναστατώνει τη μοναχική του ύπαρξη, φέρνοντάς τον αντιμέτωπο με την τρυφερότητα και την οδύνη, ακόμη και με τη βαναυσότητα. Σε ένα ντουέτο που σύντομα εξελίσσεται σε μονομαχία, θέτει σε δοκιμασία τα όρια της πραγματικότητας μέσα από τα φίλτρα της επιστημονικής φαντασίας και της φρίκης.

22 – 26 Απριλίου στις 20:00

8€ (φοιτητές, νέοι έως 25 ετών, άνεργοι, ΑμεΑ, 65+, πολύτεκνοι) ,11€, 17€, 24€, 29€, 34€, 40€

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη, Αθήνα

Σταμάτης Σπανουδάκης «Για τον Αλέξανδρο και τους Αετούς» στο Christmas Theater

Ο Σταμάτης Σπανουδάκης, μετά από τις sold out συναυλίες στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού και στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας, θα εμφανιστεί για μία ακόμα φορά μπροστά στο κοινό της Αθήνας, στο Christmas Theater στο Γαλάτσι.

Η συναυλία «Για τον Αλέξανδρο και τους Αετούς», μετά από τιμητική πρόταση του Συνδέσμου Αποφοίτων Σχολής Ικάρων, αφιερώνεται στους Ήρωες της Πολεμικής Αεροπορίας. Εκτός από τον μεγάλο βιρτουόζο του κλαρίνου Βασίλη Σαλέα, θα συμπράξουν επί σκηνής μεγάλη ορχήστρα εγχόρδων και πνευστών, καθώς και η Χορωδία του ΤΕΥ-ΑΤΗΚ από την Κύπρο.

Δευτέρα 22 Απριλίου στις 20:30

Πέντε πρώτες σειρές: 80€, Διακεκριμένη Ζώνη: 58€, Ζώνη Α: 48€, Ζώνη Β: 40€, Ζώνη Γ: 35€, Ζώνη Δ: 25€, Ζώνη Ε: 15€

Christmas Theater, Λεωφ. Βεΐκου 137, Γαλάτσι

Εικαστική παρέμβαση Κώστα Τσόκλη «Τέχνη και Ενημέρωση» στην ΕΣΗΕΑ

«Τα ‘Νέα της Τέχνης’ μας προσέφεραν πολλά. “Άλλα δεν έχουν να μας δώσουν πια”. Τώρα έχουμε όλοι την ίδια πληροφόρηση και χωρίς την δική τους βοήθεια. Δηλαδή δεν ξέρουμε τίποτα, μια που ξέρουμε όλοι τα ίδια. Θεωρώ την εκδήλωση αυτή σαν “μνημόσυνο” της έντυπης πληροφορίας και τους επισκέπτες μας σαν τεθλιμμένους συγγενείς». Αυτά αναφέρει μεταξύ άλλων ο διεθνώς αναγνωρισμένος εικαστικός, δημιουργός της γενιάς του ’60, Κώστας Τσόκλης, στο κείμενό του, που συνοδεύει την έκθεση «Τέχνη και Ενημέρωση», η οποία οργανώνεται και παρουσιάζεται από το Μορφωτικό Ίδρυμα της ΕΣΗΕΑ.

Η έκθεση, η οποία αποτελεί μια καλλιτεχνική προσέγγιση στο θέμα της σύγχρονης ενημέρωσης, θα πραγματοποιηθεί στον χώρο της Βιβλιοθήκης της ΕΣΗΕΑ “Δημήτρης Ι. Πουρνάρας” (Ακαδημίας 20, 2ος όροφος). Περιλαμβάνει 24 έργα (κολάζ) συν ένα, που αποτελεί και το κεντρικό σημείο αναφοράς της έκθεσης. Πρόκειται για το έργο «Πληροφορίες», του 1972, που έχει παρουσιασθεί στο παρελθόν, σε πολλά μέρη του κόσμου: Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία κ.ά. Τα υπόλοιπα 24 αποτελούν νέα έργα, δημιουργημένα ειδικά για την έκθεση, στα όποια έχει χρησιμοποιήσει τόσο ως θέμα, όσο και ως υλικό, την ίδια την καλλιτεχνική εφημερίδα της περιόδου 1991–2016. Την έκθεση συνοδεύει ένα κείμενο-αναφορά του Κώστα Τσόκλη, όπου σκιαγραφείται η θέση του σχετικά με την τεράστια αλλαγή στο επίπεδο της πληροφορίας και της διάδοσής της σήμερα. Στη μετάβαση, δηλαδή, από την έντυπη στην ηλεκτρονική πληροφόρηση.

Δευτέρα και Τετάρτη 10:00 – 16:00, Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 10:00 – 20:00, Σάββατο 11:00 – 16:00

Είσοδος ελεύθερη

Βιβλιοθήκη της ΕΣΗΕΑ “Δημήτρης Ι. Πουρνάρας” (2ος όροφος), Ακαδημίας 20, Αθήνα

