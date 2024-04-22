Σταρ του Χόλιγουντ όπως η Μέριλ Στριπ, ο Μόργκαν Φρίμαν, η Ναόμι Γουότς και η Ρις Γουίδερσπουν θα τιμήσουν τη Νικόλ Κίντμαν καθώς της απονέμεται το Βραβείο Συνολικής Προσφοράς από το Αμερικανικό Ινστιτούτο Κινηματογράφου (AFI).

Η βραβευμένη με Όσκαρ Νικόλ Κίντμαν είναι η πρώτη ηθοποιός από την Αυστραλία που θα λάβει την υψηλότερη διάκριση για την καριέρα της στον κινηματογράφο από το AFI.

Το βραβείο έχει απονεμηθεί στο παρελθόν στους Τομ Χανκς, Μέριλ Στριπ, Ρόμπερτ Ντε Νίρο.

Meryl Streep, Morgan Freeman, Naomi Watts and Reese Witherspoon Set for Nicole Kidman's AFI Tribute https://t.co/kg8sjHWLiN — The Hollywood Reporter (@THR) April 18, 2024

Η τελετή απονομής είχε προγραμματιστεί για τις 10 Ιουνίου του 2023, αλλά αναβλήθηκε λόγω της απεργίας των σεναριογράφων, η οποία έληξε μετά από 146 μέρες διαμαρτυρίας.

Η ηθοποιός θα παραλάβει τελικά το βραβείο σε γκαλά στο Λος Άντζελες στις 27 Απριλίου από τη Μέριλ Στριπ.

Ο Μπομπ Γκαζάλε, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του AFI, δήλωσε: «Η Νικόλ Κίντμαν ενσαρκώνει τη γοητεία και τον ρομαντισμό του παρελθόντος του Χόλιγουντ – ένα αληθινό είδωλο της οθόνης – αλλά είναι επίσης ριψοκίνδυνη – και έτσι κάθε ερμηνεία είναι κάτι νέο και κάτι βαθύ».

«Και όπως όλες οι πραγματικά μεγάλες καλλιτέχνιδες –η Νικόλ όχι μόνο ανταποδίδει– προωθεί τον πολιτισμό με τη δέσμευσή της να ενισχύει τις φωνές των γυναικών σκηνοθετών και παραγωγών» υπογράμμισε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.