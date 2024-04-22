Τα ονόματα των 16 τραγουδιστών και μουσικών προσωπικοτήτων που θα εισαχθούν το 2024 στην Αίθουσα της Δόξας της Ροκ εντ Ρολ (Rock and Roll Hall of Fame) ανακοινώθηκαν με τους Όζι Όσμπορν, Σερ και Μέρι Τζ. Μπλάιτζ να περιλαμβάνονται στην κατηγορία των ερμηνευτών.

Στην ίδια κατηγορία είναι τα συγκροτήματα Dave Matthews Band, Foreigner, A Tribe Called Quest, Kool & The Gang και ο Πίτερ Φράμπτον από τους Humble Pie.

Ο αείμνηστος τραγουδιστής και στιχουργός, Τζίμι Μπάφετ είναι μεταξύ των καλλιτεχνών που θα εισαχθούν στο Rock and Roll Hall of Fame απροσδόκητα, αν και το όνομά του δεν ήταν στη λίστα των υποψηφίων και δεν είχε προταθεί ποτέ. Αλλά η επιτροπή του Rock Hall ήταν σαφώς σε συναισθηματική διάθεση μετά τον θάνατό του πριν από επτά μήνες και αποφάσισε να τον τιμήσει μέσω μιας ξεχωριστής κατηγορίας χωρίς ψήφο, για «μουσική αριστεία», αναφέρει το Variety.

Mary J. Blige, Cher, Ozzy Osbourne, A Tribe Called Quest and Foreigner get into Rock Hall https://t.co/90NuxIeZ0T — The Associated Press (@AP) April 22, 2024

H τιμητική κατηγορία είναι επίσης η πλαϊνή πόρτα από την οποία η επιτροπή εισάγει δύο άλλους ερμηνευτές που είχαν προταθεί στο παρελθόν χωρίς να έχουν επιλεγεί ποτέ από τους ψηφοφόρους, την Ντιόν Γουόργουικ και τους MC5. Το συγκρότημα είχε προταθεί έξι φορές χωρίς να ψηφιστεί ποτέ.

Στην κατηγορία «μουσική επιρροή» η Επιτροπή του Rock and Roll Hall of Fame ανακοίνωσε την είσοδο των αείμνηστων Αλέξις Κόρνερ, Μπιγκ Μάμα Θόρτον και του Τζον Μάγιαλ.

Το βραβείο Εχμέτ Ερτεγκιούν θα απονεμηθεί φέτος στην Αμερικανίδα επιχειρηματία, τηλεοπτική, μουσική και κινηματογραφική παραγωγό Σούζαν ντε Πας.

Ο Όζι Όσμπορν εισάγεται για δεύτερη φορά φέτος. Το γκρουπ του, Black Sabbath εξασφάλισε την είσοδο το 2006. Μερικές φορές υπάρχει διαφωνία για το αν οι τραγουδιστές που βρίσκονται ήδη στο Hall of Fame, ως μέλη γκρουπ, πρέπει να εισαχθούν ως σόλο καλλιτέχνες, επίσης, μπροστά από άλλους διεκδικητές. Σε κάθε περίπτωση, οι ψηφοφόροι αποφάσισαν ότι η καριέρα του Όσμπορν μετά τους Sabbath τον καθιέρωσε ως ένα από τα σημαντικότερα είδωλα της ροκ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

