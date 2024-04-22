«Η μαμά μου μαγειρεύει καλύτερα από τη δική σου»: Χοροί και φωτιές στην κουζίνα- Δείτε το trailer

Μια νέα εβδομάδα ξεκινά και ο Μάρκος υποδέχεται στην πλήρως εξοπλισμένη κουζίνα της Μαμάς τα σημερινά ζευγάρια που θα διεκδικήσουν τη θετική κριτική του Έκτορα αλλά και τα 1.000 ευρώ του επεισοδίου. Οι προηγούμενοι νικητές Μιχαήλ και Αλέξανδρος συνεχίζουν την επιτυχημένη πορεία τους και την τέταρτη φορά στο παιχνίδι διαγωνίζονται με τις φίλες Ελισάβετ και Ελένη.

Ο Μιχαήλ φαίνεται πως έχει συνηθίσει το ρόλο του μάγειρα και αυτή τη φορά έρχεται ακόμη πιο άνετος και σίγουρος. Ο Αλέξανδρος τον καθοδηγεί για να μαγειρέψει «παπαρδέλες με μοσχάρι και λάδι τρούφας». Θα βγει η συνταγή όπως την θέλουν ή θα αποχωρήσουν;

Η Ελισάβετ και η Ελένη είναι χορεύτριες και κάνουν εντυπωσιακά χορευτικά σόου με φωτιές. Εξομολογούνται όλα τα μυστικά της τέχνης τους και παραδίδουν μαθήματα χορού στον Μάρκο και στους αντιπάλους και στη συνέχεια, η Ελένη δίνει οδηγίες στην Ελισάβετ για να ετοιμάσει «veggie carbonara με μανιτάρια».

Θα καταφέρουν να διακόψουν το σερί νικών των αγοριών; Ο Έκτορας θα δώσει την απάντηση, αφού πρώτα δοκιμάσει και τα δύο πιάτα.

