Η νέα παράσταση «Σαλό, 120 ημέρες στα Σόδομα», βασισμένη στην εμβληματική ομώνυμη ταινία του σπουδαίου Ιταλού σκηνοθέτη Πιερ Πάολο Παζολίνι, ένα ζοφερό αριστούργημα για τη φύση του φασισμού, έρχεται μέσα από την ανατρεπτική ματιά του σκηνοθέτη Άρη Μπινιάρη στην Εναλλακτική Σκηνή της ΕΛΣ, στο ΚΠΙΣΝ. Η παράσταση αποτελεί μία ανάθεση της ΕΛΣ και θα παρουσιαστεί σε πανελλήνια πρώτη από τις 10 Φεβρουαρίου και για 22 παραστάσεις. Η υπόθεση της ταινίας διαδραματίζεται στη Δημοκρατία του Σαλό, ένα κρατίδιο-μαριονέτα της ναζιστικής Γερμανίας στην Ιταλία όπου, μεταξύ άλλων, οι φασίστες αναλαμβάνουν τη διαπαιδαγώγηση εννέα κοριτσιών και εννέα αγοριών και, αφού τα παραλαμβάνουν με τη συγκατάθεση των οικογενειών τους, τα μετατρέπουν σε δούλους και τα υποβάλλουν σε ακραία σωματικά και ψυχικά βασανιστήρια.

Παίζουν: Κώστας Μπερικόπουλος, Ιωάννα Μαυρέα, Αγορίτσα Οικονόμου, Γιάννης Κότσιφας, Ιερώνυμος Καλετσάνος, Εβίτα Αγαΐτση, Αλέξανδρος Βαρδαξόγλου, Γιώργος Ζιάκας, Απόστολος Καμιτσάκης, Νάντια Κατσούρα, Μάριος Κρητικόπουλος, Λένα Μποζάκη, Εύη Οικονόμου, Ειρήνη Τσέλλου, Γιάννης Χαρκοφτάκης, Κώστας Phoenix.

10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29 Φεβρουαρίου & 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 Μαρτίου 2024 | Ώρα έναρξης: 20.30 (Κυριακή: 19.30)

15-20€, Φοιτητικό: 10€

Εναλλακτική Σκηνή – Εθνικής Λυρικής Σκηνής, Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Λ. Συγγρού 364, Καλλιθέα

Οι σολίστ Renaud Capuçon και Guillaume Bellom στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Η γερμανική μουσική δωματίου μέσα από τη ματιά δύο Γάλλων σολίστ. Ο περίφημος Γάλλος βιολονίστας Renaud Capuçon και ο ανερχόμενος συμπατριώτης του πιανίστας Guillaume Bellom ερμηνεύουν στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, τρία από τα πιο αντιπροσωπευτικά και δημοφιλέστερα έργα του ρεπερτορίου για βιολί και πιάνο: τις Σονάτες αρ. 21 σε μι ελάσσονα του Wolfgang Amadeus Mozart και αρ. 5 σε φα μείζονα («της Άνοιξης») του Ludwig van Beethoven καθώς και τη Σονάτα για βιολί και πιάνο σε μι ύφεση μείζονα του Richard Strauss.

Κυριακή 11/2 στις 20:30

11 Φοιτητές, νέοι έως 25 ετών, άνεργοι, ΑμεΑ, 65+ & πολύτεκνοι, 16€, 26€, 34€, 42€, 52€, 60€

«Ήμουν και έμεινα ένας ερευνητής και ένας μαθητής»: Μία έκθεση για τον Γιάννη Τσαρούχη

Tην πρώτη έκθεσή του για το 2024 εγκαινιάζει το Σάββατο 10 Φεβρουαρίου το Ίδρυμα Γιάννη Τσαρούχη στο Μαρούσι, παρουσιάζοντας αντιπροσωπευτικά, αγαπημένα έργα του ζωγράφου από διαφορετικές εποχές, κάποια από τα οποία δεν παρουσιάζονται συχνά. Τα έργα της έκθεσης, που έχει ως τίτλο τη ρήση του Τσαρούχη: «Ήμουν και έμεινα ένας ερευνητής και ένας μαθητής», κατανέμονται σε οκτώ θεματικές ενότητες (Τοπία, Σπίτια, Στολές και Φορεσιές, Πορτρέτα, Θρησκευτικά, Μυθολογικά, Άνθρωποι με φτερά, Νεκρές Φύσεις), που αναπτύσσονται ξεχωριστά στους δύο ορόφους του κτιρίου της οδού Πλουτάρχου, στο Μαρούσι. Την επιμέλεια της έκθεσης έχει η Νίκη Γρυπάρη, πρόεδρος του Ιδρύματος Γιάννη Τσαρούχη, ενώ ξεναγήσεις στο κοινό κατά τη διάρκεια της έκθεσης θα πραγματοποιήσουν καλλιτέχνες και φίλοι του ζωγράφου.

Δευτέρα – Παρασκευή, 9.00-15.00, Σάββατο – Κυριακή, 10.00-16.00

4€

Ίδρυμα Γιάννη Τσαρούχη, Πλουτάρχου 28, Μαρούσι

