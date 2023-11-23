Το Netflix έχει χωρίσει την τελευταία σεζόν του ««The Crown» σε δύο μέρη. Το πρώτο κυκλοφόρησε την Πέμπτη 16 Νοεμβρίου 2023, αλλά οι θεατές θα πρέπει να περιμένουν μέχρι τις 14 Δεκεμβρίου για το δεύτερο. Το νόημα αυτής της απόφασης είναι ότι δίνει στη σειρά το τέλος που της αξίζει και που θέλει το κοινό. Διότι το ένα είναι το πολυαναμενόμενο τέλος, το οποίο όλοι αναρωτιούνται από τις 4 Νοεμβρίου 2016, όταν η πλατφόρμα έκανε πρεμιέρα της σειράς.

Από εκείνο το πρώτο επεισόδιο που διαδραματίστηκε το 1947, η σειρά κάλυψε 50 χρόνια από τις δοκιμασίες και τα βάσανα του Οίκου των Ουίνδσορ και όλο αυτό το διάστημα το κοινό αναρωτιόταν: θα πεθάνει η Νταϊάνα; Στην αρχή φάνηκε ότι θα πεθάνει, μετά φάνηκε ότι δεν θα πεθάνει και τελικά επέστρεψε στο αρχικό σχέδιο: η σειρά θα συνεχιζόταν μέχρι πρόσφατα, συμπεριλαμβανομένης της Νταϊάνα. Τα τέσσερα επεισόδια του πρώτου μέρους έβαλαν επιτέλους τέλος σε αυτό το μυστήριο.

Το δεύτερο τέλος είναι της ίδιας της σειράς, η οποία θα ολοκληρωθεί σε έξι ακόμη επεισόδια τον Δεκέμβριο. Αυτό το τέλος είναι λίγο πιο «ανοιχτό». Οι προεπισκοπήσεις δείχνουν ότι κοιτάζει προς το μέλλον. Όπως και στην πραγματικότητα, ο Ουίλιαμ είναι ο πρωταγωνιστής. Και αυτό είναι το πρόβλημα, αλλά και η επιτυχία του «The Crown»: έχει συνδεθεί τόσο πολύ με τις ζωές μας και με όσα γνωρίζουμε, ώστε είναι πολύ δύσκολο να θυμόμαστε ότι πρόκειται για μυθοπλασία.

Και αυτό σημαίνει ότι η νοσηρή περιέργεια ικανοποιείται, με όλη την κομψότητα ενός λεπτομερούς και πολύ εκλεπτυσμένου βρετανικού blockbuster. Αλλά σε γενικές γραμμές, ανυπομονούμε να δούμε αυτό που ξέρουμε ότι έρχεται…

Είναι η τελευταία φορά που η Νταϊάνα θα δει τα παιδιά της, σκεφτόμαστε, σαν να κοιτάμε μέσα σε μια κρυστάλλινη σφαίρα. Αυτό είναι το τελευταίο της δείπνο. Αυτή είναι η τελευταία της βόλτα με το αυτοκίνητο. Γνωρίζουμε ήδη την τύχη των χαρακτήρων ή μάλλον την ατυχία τους. Όπως πάντα, οι λεπτομέρειες είναι αυτές που κάνουν τη σειρά. Δεν ξέρουμε αν κάποιες από αυτές είναι πραγματικές ή αν αποτελούν μέρος μιας φαντασίας που έχει γίνει μια νέα πραγματικότητα.

Νταϊάνα, Νταϊάνα, Νταϊάνα... Η βασιλική οικογένεια είναι δευτερεύουσα, ο Άντριου και ο Εδουάρδος, τα μικρότερα παιδιά της Ελισάβετ Β', δεν εμφανίζονται καν, ενώ η Καμίλα εμφανίζεται μόνο σε μερικές σκηνές. Η Νταϊάνα είναι η πραγματική βασίλισσα αυτού του μέρους της σεζόν. Σε αυτά τα επεισόδια, η Ελισάβετ Β' παρουσιάζεται στην πιο ψυχρή και μη φιλική της μορφή, μέχρι να λυτρωθεί την τελευταία στιγμή. Πρόκειται για μια λύτρωση που, φυσικά, γνωρίζουμε. Βρίσκεται στα βιβλία της ιστορίας και στο BBC. Ούτε ο Δούκας του Εδιμβούργου βγάζει πολύ νόημα. Οι νεαροί πρίγκιπες Ουίλιαμ και Χάρι, σαν σκυθρωποί έφηβοι, αντανακλώνται στο χαρούμενο καλοκαίρι που πέρασαν με τη μητέρα τους πριν από τον θάνατό της, το οποίο λειτουργεί ακόμη περισσότερο ως αντίβαρο στο να τους βλέπουμε στο πένθος. «Δεν κλαίνε γι' αυτήν, κλαίνε για σένα», ψιθυρίζει ο πρίγκιπας Φίλιππος, ο παππούς τους, στον Ουίλιαμ καθώς ακολουθούν το φέρετρο της μητέρας τους.

Το προφίλ των Αλ Φαγιέντ είναι παρόμοιο με αυτό που είχαν το 1997. Τους βλέπουμε πολύ το καλοκαίρι, που ο Ντόντι και η Νταϊάνα έβγαιναν μαζί και ελάχιστα μετά τον θάνατό της στο Παρίσι. Ο πιο εντυπωσιακός χαρακτήρας είναι ο πατέρας, ο μεγιστάνας Μοχάμεντ Αλ Φαγιέντ (Σαλίμ Ντο), ο οποίος ήταν ιδιοκτήτης του πολυκαταστήματος Harrods και του ξενοδοχείου Ritz στο Παρίσι. Παρουσιάζεται ως ο «στρατηγός» του ερωτικού ζευγαριού, με τον Ντόντι ως μαριονέτα στο πλευρό του να παίρνει εντολές. Αυτή είναι η ομορφιά του «The Crown»: δεν θα μάθουμε ποτέ πώς ήταν η πραγματικότητα ή πόσο διεστραμμένη είναι… Κανείς δεν είναι απόλυτα καλός ή κακός- υπάρχουν άπειρες αποχρώσεις του γκρίζου στους ανθρώπους των ιστοριών. Υπάρχουν ακόμα περισσότερες όσο περνάει ο καιρός και οι φωνές γίνονται πιο ήσυχες. Ο Μοχάμεντ Αλ Φαγιέντ πέθανε στις 30 Αυγούστου 2023, μια μέρα πριν από 27 χρόνια μετά τον γιο του.

Ο γάμος του Καρόλου και της Νταϊάνα αναδημιουργήθηκε (εκτός οθόνης) στην τέταρτη σεζόν. Στην πέμπτη ήρθε το διαζύγιό τους και ο αυξανόμενος ρόλος της πριγκίπισσας. Η έκτη σεζόν προοριζόταν να επικεντρωθεί όλο και περισσότερο στην πριγκίπισσα Νταϊάνα, αλλά σε αυτά τα τέσσερα επεισόδια είναι η απόλυτη πρωταγωνίστρια.

Είναι αλήθεια ότι η Αυστραλέζα Ελίζαμπεθ Ντεμπίκι είναι συναρπαστική στον ρόλο της. Μοιάζει τόσο πολύ με την πριγκίπισσα της Ουαλίας. Για άλλη μια φορά, η πραγματικότητα και η μυθοπλασία θολώνουν και υποδαυλίζουν ακόμη περισσότερο τη νοσηρή μας γοητεία να μάθουμε πώς η πριγκίπισσα βρίσκει το τέλος της.

Ο θεατής υποφέρει από τη συνεχή προσοχή των παπαράτσι δίπλα της. Οι καταδιώξεις με τα αυτοκίνητα είναι εξίσου εξαντλητικές, ενοχλητικές και ασφυκτικές όπως ήταν για την Νταϊάνα στην πραγματική ζωή. Η ιδέα της απόδρασης, μιας πιθανής αναχώρησης για την Καλιφόρνια, είναι πάντα παρούσα στη σειρά. «Χτυπάει» μια χορδή με την αναχώρηση, 25 χρόνια αργότερα, του πρίγκιπα Χάρι, του μικρότερου γιου της Νταϊάνα, σε μια ονειρική χώρα απαλλαγμένη από την ίδια παρενόχληση από τα μέσα ενημέρωσης που υπέστη η μητέρα του. Όπως απηχεί και αυτό που λέει η βασίλισσα στο πρώτο επεισόδιο, με την Νταϊάνα εκτός βασιλικής οικογένειας και τον Τόνι Μπλερ να προσπαθεί να εκμεταλλευτεί την εικόνα της: με τους Ουίνδσορ είτε είσαι είτε δεν είσαι, δεν υπάρχουν ημίμετρα. Ο Δούκας και η Δούκισσα του Σάσεξ θα είναι, επίσης, εξοικειωμένοι με αυτή την ιστορία.

Όταν η πέμπτη σεζόν έκανε πρεμιέρα το περασμένο φθινόπωρο, η Ελισάβετ Β' είχε μόλις πεθάνει. Μάλιστα, εκείνη την εποχή γυριζόταν η έκτη σεζόν και τα γυρίσματα σταμάτησαν για λίγες μέρες ως ένδειξη σεβασμού.

Τι μπορεί να μας δώσει το «The Crown» που δεν γνωρίζουμε ήδη; Έχει μια πλοκή που ενώ ίσως δεν είναι διαφορετική, είναι γεμάτη λεπτομέρειες, και, όπως πάντα μέσα στην αφήγησή του, αυτές οι λεπτομέρειες παίζουν σε ένα υψηλότερο επίπεδο μεταξύ μυθοπλασίας και πραγματικότητας. Δεν θα μάθουμε αν συνέβη αυτό ή εκείνο, αν έγινε αυτή ή εκείνη η ιδιωτική συζήτηση ή αν ήταν παρόμοια. Δεν θα ξέρουμε αν εκείνο το άτομο έκλαψε ή αν δόθηκε εκείνη η αγκαλιά. Θα θέλαμε να το ξέρουμε και να το πιστέψουμε. Αλλά δεν μπορούμε. Οι άνθρωποι που εμπλέκονται δεν υπάρχουν πια και η σειρά παίζει με το πλεονέκτημα ότι αυτοί που παραμένουν δεν θα σχολιάσουν ποτέ το θέμα...

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.