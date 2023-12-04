Λογαριασμός
Η μαμά μου μαγειρεύει καλύτερα από τη δική σου: Ποιος τελικά θα σύρει το χορό στην κουζίνα;

Με τον Μάρκο Σεφερλή και τον Έκτορα Μποτρίνι - Σήμερα στις 17.30, στον ΣΚΑΪ  

Μάρκος Σεφερλής

«H ΜΑΜΑ ΜΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΥΕΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΟΥ» κάθε απόγευμα στον ΣΚΑΪ και ο Μάρκος Σεφερλής υποδέχεται σήμερα και πάλι τον Κώστα και τη μητέρα του, Στέλλα, τους νικητές του προηγούμενου επεισοδίου.

Η μαμα μου

Σήμερα θα βάλουν τα δυνατά τους και με τη συνταγή της γιαγιάς «κεφτεδάκια της γιαγιάς με κόκκινη σάλτσα και ρύζι» είναι σίγουροι πως θα κερδίσουν. Όμως η έλλειψη βασικών υλικών, θα αγχώσει τη Στέλλα. Άραγε μία ντομάτα μπορεί να καταστρέψει όλη την προσπάθειά τους;

Δείτε το τρέιλερ

Η Ανδριάννα και η Ειρήνη είναι πολύ καλές φίλες και συνάδελφοι. Ασχολούνται επαγγελματικά με τον χορό μέσω του οποίου γνωρίστηκαν.

Η μαμα μου

Η Ειρήνη έχει βασικές γνώσεις στην μαγειρική ενώ η Ανδριάννα θα προσπαθήσει να δώσει όσο καλύτερες οδηγίες μπορεί. Όμως το άγχος της Ειρήνης θα επικρατήσει και θα τρέχει πανικόβλητη μέσα στην κουζίνα για να μαγειρέψει «κυπριακό σουβλάκι». Ο χρόνος είναι εναντίον τους και τα ατυχήματα δε λείπουν. Θα προλάβουν να στήσουν πιάτο;

Η μαμα μου

Τι γνώμη έχει ο Έκτορας Μποτρίνι για όλα αυτά; 

 

#MyMomCooksBetterGR

www.instagram.com/mymomcooksgr/

 

Πηγή: skai.gr

