Η μαμά μου μαγειρεύει καλύτερα από τη δική σου: Ποιος τελικά θα σύρει το χορό στην κουζίνα;

«H ΜΑΜΑ ΜΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΥΕΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΟΥ» κάθε απόγευμα στον ΣΚΑΪ και ο Μάρκος Σεφερλής υποδέχεται σήμερα και πάλι τον Κώστα και τη μητέρα του, Στέλλα, τους νικητές του προηγούμενου επεισοδίου.

Σήμερα θα βάλουν τα δυνατά τους και με τη συνταγή της γιαγιάς «κεφτεδάκια της γιαγιάς με κόκκινη σάλτσα και ρύζι» είναι σίγουροι πως θα κερδίσουν. Όμως η έλλειψη βασικών υλικών, θα αγχώσει τη Στέλλα. Άραγε μία ντομάτα μπορεί να καταστρέψει όλη την προσπάθειά τους;

Η Ανδριάννα και η Ειρήνη είναι πολύ καλές φίλες και συνάδελφοι. Ασχολούνται επαγγελματικά με τον χορό μέσω του οποίου γνωρίστηκαν.

Η Ειρήνη έχει βασικές γνώσεις στην μαγειρική ενώ η Ανδριάννα θα προσπαθήσει να δώσει όσο καλύτερες οδηγίες μπορεί. Όμως το άγχος της Ειρήνης θα επικρατήσει και θα τρέχει πανικόβλητη μέσα στην κουζίνα για να μαγειρέψει «κυπριακό σουβλάκι». Ο χρόνος είναι εναντίον τους και τα ατυχήματα δε λείπουν. Θα προλάβουν να στήσουν πιάτο;

Τι γνώμη έχει ο Έκτορας Μποτρίνι για όλα αυτά;

