«The Crown»: Οι δημιουργοί του εφηύραν ψεύτικο βασιλικό φωτογράφο!

Το δεύτερο επεισόδιο της έκτης σεζόν της σειράς «The Crown» με τίτλο «Two Photographs» αρχίζει με συνεντεύξεις με δύο φωτογράφους: τον Μάριο Μπρένα, Ιταλό παπαράτσι και τον Ντάνκαν Μούιρ, βασιλικό φωτογράφο.

Τόσο ο Μπρένα όσο και ο Μούιρ μιλούν για τους ρόλους και το έργο τους και στο επεισόδιο αντιπαραβάλλονται η φωτογραφία του Μπρένα, στην οποία η πριγκίπισσα Νταϊάνα και ο Ντόντι Αλ Φαγιέντ φιλιούνται στο Jonikal, το γιοτ του Μοχάμεντ Αλ Φαγιέντ, με τη φωτογράφιση του πρίγκιπα Καρόλου και των γιων του, πρίγκιπα Γουίλιαμ και πρίγκιπα Χάρι, στο κάστρο Μπαλμόραλ.

Ο Ντάνκαν Μούιρ, τον οποίο υποδύεται ο Σκωτσέζος ηθοποιός Φορμπς Μάσον, αυτοσυστήνεται ως εξής: «Το όνομά μου είναι Ντάνκαν Μούιρ. Είμαι 57 ετών. Είμαι επαγγελματίας φωτογράφος που εργάζομαι στο Μπαλατέρ κοντά στο Αμπερντίν στη Σκωτία. Η δουλειά μου είναι παραδοσιακή προσωπογραφία: γάμοι, αποφοίτηση, τέτοια πράγματα. Αλλά το πάθος μου, και αυτό για το οποίο είμαι περισσότερο γνωστός, είναι οι φωτογραφίες της βασιλικής οικογένειας. Όπου πηγαίνει η βασίλισσα, πηγαίνω κι εγώ» αναφέρει.

Κανένας φωτογράφος με το όνομα Ντάνκαν Μούιρ δεν υπήρξε πραγματικά. Φαίνεται να είναι ένας επινοημένος χαρακτήρας από το Netflix. Ωστόσο, ο χαρακτήρας θα μπορούσε να είναι συμβολικός της καλής εργασιακής σχέσης που έχουν δημιουργήσει ορισμένα μέλη της βασιλικής οικογένειας με τους φωτογράφους όλα αυτά τα χρόνια, αναφέρουν δημοσιεύματα του βρετανικού Τύπου.

Ο Ντάνκαν είναι το αντίθετο του Μάριο Μπρέναν. Ενώ ο δεύτερος είναι γνωστός για το ότι φωτογραφίζει διασημοτήτες για χρήματα εισβάλλοντας στην ιδιωτικότητά τους, ο Ντάνκαν το κάνει επειδή τρέφει αγάπη για τη βασιλική οικογένεια.

Τη φωτογράφιση του πρίγκιπα Κάρολου και των γιων ανέλαβε στην πραγματικότητα ο Τιμ Γκρέγιαμ, φωτογράφος της βασιλικής οικογένειας.

