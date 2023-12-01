Ευδιάθετοι και χαμογελαστοί, με την ανάλογη επίσημη εμφάνιση, ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας έκαναν χθες την πρώτη τους δημόσια «επαγγελματική» έξοδο, μετά τον σάλο που προκάλεσαν οι αποκαλύψεις του βιβλίου Endgame, σχετικά με τα ρατσιστικά σχόλια που φέρεται να έκανε ο βασιλιάς Κάρολος για το μωρό της Μέγκαν Μαρκλ, όταν έμεινε πρώτη φορά έγκυος.

Ουίλιαμ και Κέητ απόλαυσαν μία βραδιά αστέρων καθώς παρακολούθησαν το «Royal Variety Performance» στο διάσημο Royal Albert Hall - μία ετήσια εκδήλωση πραγματοποιείται από το 1912 και υποστηρίζει την οργάνωση «Royal Variety Charity», η οποία στηρίζει όσους εργάζονται στη βιομηχανία του θεάματος και έχουν ανάγκη από φροντίδα.

Το ζευγάρι ήταν ευδιάθετο και μάλιστα «έδωσε» στους φωτογράφους ένα τρυφερό στιγμιότυπο: Φτάνοντας στο θέταρο κρατούσε ο ένας το χέρι του άλλου, καθώς ο πρίγκιπας Ουίλιαμ βοηθούσε την σύζυγό του να μην μπερδευτεί και πατήσει την μακριά, σικάτη και εντυπωσιακή τουαλέτα της.

Πριν από την παράσταση, το πριγκιπικό ζεύγος και οι Σουηδοί βασιλείς συναντήθηκαν με καλλιτέχνες καθώς και με εκπροσώπους του «Royal Variety Charity». Ο Ουίλιαμ και η Κέιτ συνομίλησαν μεταξύ άλλων με ένα από τα μεγαλύτερης ηλικίας εν ενεργεία σούπερ μόντελ στον κόσμο, την Δάφνη Σελφ (Daphne Selfe), και τους Σερ (Cher), Χάνα Γουάντινγκχεμ (Hannah Waddingham), Ρικ 'Αστλεϊ (Rick Astley) και Μπράντλεϊ Γουόλς (Bradley Walsh).

