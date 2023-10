Pierce Brosnan: Βρίσκεται στη Μοντάνα για τα γυρίσματα της ταινίας «Unholy Trinity»

Ο Πιρς Μπρόσναν, ο Σάμιουελ Λ. Τζάκσον και ο Μπράντον Λεσάρντ βρίσκονται στη Μοντάνα για τα γυρίσματα της ταινίας «Unholy Trinity» υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του Ρίτσαρντ Γκρέι και έχοντας εξασφαλίσει ενδιάμεση συμφωνία με τη SAG-AFTRA.

EXCLUSIVE: Pierce Brosnan, Samuel L. Jackson, and Brandon Lessard are in Montana shooting ‘Unholy Trinity,’ a Western helmed by Richard Gray, which has secured a SAG-AFTRA Interim Agreement https://t.co/qyqnmfOHNH