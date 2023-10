«The Crown»: Δείτε τις πρώτες φωτογραφίες από τα νέα επεισόδια της έκτης σεζόν

Στιγμιότυπα από τα νέα τέσσερα επεισόδια του πρώτου μέρους της επερχόμενης έκτης και τελευταίας σεζόν του «The Crown», η οποία θα κάνει πρεμιέρα στη μικρή οθόνη στις 16 Νοεμβρίου κυκλοφόρησε το Netflix. Τα επεισόδια επικεντρώνονται στη σχέση της πριγκίπισσας Νταϊάνα και του Ντόντι Αλ Φαγέντ πριν από το μοιραίο αυτοκινητιστικό δυστύχημα στο Παρίσι το 1997.

Σημειώνεται ότι η έκτη σεζόν η οποία θα είναι σε δύο μέρη, καλύπτει την χρονική περίοδο από το 1997 έως το 2005, μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο για τη βασιλική οικογένεια, καθώς η πριγκίπισσα Νταϊάνα χάνει την ζωή της στις 31 Αυγούστου 1997.

