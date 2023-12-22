Λογαριασμός
Ανακοινώθηκαν οι short-lists των Όσκαρ για 10 κατηγορίες

Οι ταινίες «φαβορί» Killers of the Flower Moon, Barbie, Poor Things, Maestro βρέθηκαν σε διάφορες κατηγορίες

ταινια Barbie

Η Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών ανακοίνωσε σήμερα τις βραχείες λίστες (short-lists) υποψηφίων για 10 κατηγορίες - λίστα με τις ταινίες που περνάνε στην επόμενη φάση της ψηφοφορίας - ένα μήνα πριν αποακλυφθούν όλες οι υποψηφιότητες. 

Οι σημερινές ανακοινώσεις αφορούν τις κατηγορίες: Διεθνής ταινία μεγάλου μήκους, Ντοκιμαντέρ, Ήχος, Πρωτότυπη μουσική, Πρωτότυπο τραγούδι, Μακιγιάζ και χτένισμα, Οπτικά εφέ, Μικρού μήκους ταινία ζωντανής δράσης, Μικρού μήκους ντοκιμαντέρ και Μικρού μήκους ταινία κινουμένων σχεδίων. 

Γενικά, οι ταινίες «φαβορί» Killers of the Flower Moon, Barbie, Poor Things, Maestro βρέθηκαν σε διάφορες κατηγορίες.

Η "Barbie" ηγήθηκε με πέντε υποψηφιότητες στη βραχεία λίστα, το "Killers of the Flower Moon" είχε τέσσερις, ενώ τα "The Color Purple", "Oppenheimer" και "Poor Things" απέσπασαν από τρεις υποψηφιότητες.

Τρία τραγούδια από την ταινία «Barbie» είναι μεταξύ των υποψήφιων στη λίστα για Όσκαρ Καλύτερου Πρωτότυπου Τραγουδιού το 2024. Συγκεκριμένα το «Dance The Night» της Dua Lipa, το «What Was I Made For?» της Μπίλι Άιλις και το «I'm Just Ken» των Μαρκ Ρόνσον και Άντριου Γουάιτ, το οποίο ερμηνεύει ο Ράιαν Γκόσλινγκ.

Η Ολίβια Ροντρίγκο είναι υποψήφια με τη συμβολή της στο σάουντρακ της ταινίας «The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes», το τραγούδι «Can’t Catch Me Now»

Ο Λένι Κράβιτζ βρίσκεται στη λίστα με το «Road to Freedom» από την ταινία «Rustin» και o Metro Boomin με το «Am I Dreaming» το τραγούδι του τέλους της animation ταινίας «Spider-Man: Across the Spider-Verse».

