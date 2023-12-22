Πώς η Taylor Swift και… μια πονεμένη αίσθηση απώλειας κυριάρχησαν στη μουσική το 2023

Η αλήθεια είναι ότι, όταν η ποπ μουσική του 2023 θα εξεταστεί από την ιστορία, πιθανότατα θα τη θυμούνται απλώς ως το έτος της Taylor Swift. Είναι δύσκολο να σκεφτεί κανείς κάποια στιγμή στην πρόσφατη ιστορία της ποπ που ένας και μόνο καλλιτέχνης να έχει κυριαρχήσει τόσο πολύ στις μουσικές πωλήσεις και στα MME και σίγουρα όχι μια ποπ καλλιτέχνιδα που έχει συμπληρώσει 17 χρόνια και 10 άλμπουμ στην καριέρα της, γράφει η εφημερίδα «Guardian».

Σε μια χρονική στιγμή τον Ιούλιο, είχε 11 άλμπουμ στο αμερικανικό chart, τέσσερα από αυτά στο Top 10, συμπεριλαμβανομένου του Νο 1.

Η τρέχουσα περιοδεία της Eras είναι η πρώτη στην ιστορία που ξεπέρασε το 1 δισ. δολάρια σε έσοδα, ενώ η ταινία που τη συνοδεύει είναι η πιο κερδοφόρα ταινία συναυλιών όλων των εποχών.

Σε ένα αφιέρωμα για τον εορτασμό της Swift που ανακηρύχθηκε «Πρόσωπο της χρονιάς» από το περιοδικό «Time», η τραγουδοποιός Phoebe Bridgers την περιέγραψε ως «μεγαλύτερη από τη Beatlemania και το Thriller». Η «Vogue» την αποκάλεσε «μια φαντασίωση της αδιάκοπης αμερικανικής προόδου». Μια βρετανική ταμπλόιντ εφημερίδα προσέλαβε πρόσφατα ένα διάσημο μέντιουμ διασημοτήτων για να μαντέψει πότε η Σουίφτ θα κάνει ένα διάλειμμα στα επαγγελματικά της…

Όπως και πέρυσι, οι καλλιτέχνες φάνηκαν αποφασισμένοι να φτιάξουν άλμπουμ σχεδιασμένα για να ακουστούν από την αρχή μέχρι το τέλος, σε αντίθεση με τη σοφία της τελευταίας ημέρας που λέει ότι το streaming έχει κάνει την ποπ μουσική έναν κόσμο στον οποίο μόνο μεμονωμένα κομμάτια έχουν σημασία.

Ωστόσο, δεν υπήρχε κανένα αντίστοιχο του Renaissance της Beyoncé, του Dawn FM του Weeknd ή του Mr Morale & the Big Steppers του Kendrick Lamar. Υπήρχαν πολλές νέες μικρο-τάσεις στη μουσική, αλλά καμία προφανής, συντριπτική μουσική τάση, αδύνατο να την αποφύγει κανείς, επειδή την ακολουθούσε τεράστιος αριθμός καλλιτεχνών.

Και όμως, εξετάζοντας προσεκτικά τα πιο αναγνωρισμένα άλμπουμ του 2023, ένα θέμα φαίνεται να αναδύεται με εκπληκτική τακτικότητα. Ένας αρκετά εντυπωσιακός αριθμός από αυτά ασχολήθηκε με την απώλεια στην πιο απλή της μορφή, καθώς έθιξαν τον θάνατο και το πένθος. Το Everything But the Girl's-Fuse στοιχειωνόταν κατά διαστήματα από το φάντασμα της αείμνηστης μητέρας της Tracey Thorn.

Το The Greater Wings της Julie Byrne λειτούργησε ως ένα είδος μουσικού επικήδειου στον κύριο συνεργάτη της και πρώην εραστή της Eric Littman, ενώ θα μπορούσες να εκλάβεις το περιεχόμενο του Javelin του Sufjan Stevens ως περιγραφή μιας σχέσης που διαλύεται, μέχρι που ο τραγουδοποιός μπήκε στο Instagram την ημέρα της κυκλοφορίας του για να το αφιερώσει στον σύντροφό του Evans Richardson, ο οποίος είχε πεθάνει τον Απρίλιο. Το My Back Was a Bridge for You To Cross των Anohni and the Johnsons βρήκε την τραγουδίστρια να προβληματίζεται για την αυτοκτονία ενός φίλου της και όχι μόνο...

Το The Ballad of Darren ήταν ένα απίθανο άλμπουμ με το οποίο ξεκίνησε η θριαμβευτική, εορταστική - αν και προσωρινή - επιστροφή των Blur. Ήταν συγκρατημένο, γεμάτο με τραγούδια για διαλυμένες φιλίες και μελαγχολικούς προβληματισμούς για την προηγούμενη καριέρα του συγκροτήματος. Στη συνέχεια προέκυψε ότι ο Damon Albarn είχε γράψει τους στίχους του καθώς κατέρρεε ο γάμος του: «Έχω χάσει το συναίσθημα που δεν πίστευα ποτέ ότι θα χάσω», «επιπλέον, νομίζω ότι είναι απλά πολύ αργά».

Αλλά το 2023, οι καλλιτέχνες δεν χρειαζόταν να είναι κάποιας ηλικίας για να νιώσουν έτσι. Η Olivia Rodrigo έχει μόλις βγει από την εφηβεία της, αλλά το πλατινένιο Guts της έκανε τη διαφορά.

Στο λαμπρό The Land Is Inhospitable and So Are We της Mitski, η τραγουδίστρια και τραγουδοποιός - η σχέση της οποίας με τη φήμη έχει αποδειχθεί αρκετά δύσκολη στο παρελθόν, ώστε να προκαλέσει ανακοινώσεις για συνταξιοδότηση - έφτασε σε ένα είδος συμβιβασμού με τη δική της διασημότητα, αν και αυτός περιλαμβάνει μια μετανιωμένη καταγραφή των πραγμάτων που οι περισσότεροι άνθρωποι θεωρούν δεδομένα, αλλά που η διασημότητα συνεπάγεται την εγκατάλειψη. Στο πιο κοντινό κομμάτι I Love Me After You, απεικονίζει τον εαυτό της μόνο του, να εκμεταλλεύεται στο έπακρο τη μοναξιά, επειδή κάθε είδους «κανονική» ζωή αποκλείεται.

Το ερώτημα γιατί η απώλεια έχει γίνει τόσο δημοφιλές θέμα στην ποπ το 2023 είναι βαρύ. Ίσως έχει να κάνει με το ότι ζούμε σε έναν μετα-πανδημικό κόσμο, όπου η ζωή έχει λίγο-πολύ επιστρέψει στην κανονικότητα, αλλά παραμένει «στοιχειωμένη» από την αίσθηση ότι τα πράγματα δεν είναι ακριβώς τα ίδια όπως ήταν- τα πράγματα έχουν αλλάξει, αλλά κοιτάζοντας τις ειδήσεις, είναι δύσκολο να συμπεράνουμε ότι έχουν βελτιωθεί. Αυτά τα άλμπουμ της απώλειας είναι απίθανο να είναι ο τρόπος με τον οποίο θα θυμόμαστε το 2023, αλλά το θέμα υπάρχει παρ' όλα αυτά...

Πηγή: skai.gr

