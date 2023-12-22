Ταξιδεύοντας στον Μύλο των Ξωτικών με τον Κώστα Καραφώτη

Στον μαγικό Μύλο των Ξωτικών στη Θεσσαλία μας ξεναγεί ο Χρήστος Νέζος με καλεσμένο τον Κώστα Καραφώτη την Παραμονή Χριστουγέννων στις 16.40, στον ΣΚΑΪ.

Ένα μουσικό ταξίδι στην πρωτεύουσα των Χριστουγέννων, τα Τρίκαλα, με τραγούδια του καλλιτέχνη αλλά και του σπουδαίου Τρικαλινού συνθέτη, στιχουργού και τραγουδιστή Βασίλη Τσιτσάνη.

Ακολουθώντας τον Άι Βασίλη, θα γνωρίσουν τον νέο επίσημο καλεσμένο του 12ου κατά σειρά Μύλου του Δήμου Τρικκαίων -τον Μικρό Πρίγκιπα-, θα φιλοξενηθούν στο μεγάλο δεντρόσπιτο του ποταμού του οποίου τα νερά του κινούν τον Μύλο και θα επισκεφτούν το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας και το Μουσείο Μανιταριών στην Καλαμπάκα.

Τέλος, θα επιστρέψουν στο ιστορικό Βιομηχανικό Μουσείο Ματσόπουλου, τον αγαπημένο Μύλο, για να τραγουδήσουν στο χώρο με τα μηχανήματα του περασμένου αιώνα.



Πηγή: skai.gr

