My Style Rocks: Νικήτρια της δοκιμασίας η Διονυσία - Η παρεξήγηση για το «κλάμα» της Έφης

Με θέμα Chrismas Colours διαγωνίστηκαν τα κορίτσια του My Style Rocks

Η Κατερίνα Καραβάτου μπαίνοντας στο πλατό μίλησε στους τηλεθεατές λέγοντας ότι αυτό είναι το τελευταίο επεισόδιο για το 2023 και πως η επόμενη φορά που θα τα πούμε θα είναι 2024!

Η κριτική επιτροπή έκανε εντυπωσιακή είσοδο στο πλατό του My Style Rocks!

Τα κορίτσια έκαναν την καθιερωμένη πασαρέλα στο πλατό με θέμα Christmas Colours!

Η Απολλεών μπέρδεψε τις υφές και τα υφάσματα, και σχολιάστηκε με λεπτομέρεια από την κριτική επιτροπή του My style rocks!

Σε αντιπαράθεση με τις συμπαίκτριές της ήρθε η Χριστιάννα: «Μου λένε ότι αυτό είναι λιλά... θα με τρελάνουν»

Η βαθμολογία των κοριτσιών για την Έφη που... «άναψε φωτιές»! - Το 3 που ξαφνικά έγινε 2!

Η Γεωργία εξέφρασε το παράπονό της λίγο πριν πάει στους κριτές: «Νιώθω ότι οι κριτές δυσκολεύονται να μου βάλουν υψηλή βαθμολογία».

Ο Στ. Κουδουνάρης κατάλαβε ότι η Έφη έβαλε τα κλάματα - Γεωργία: «Κύριε Κουδουνάρη γιατί το κάνετε αυτό;»

Η χριστουγεννιάτικη Διονυσία εντυπωσίασε τους κριτές με το look της.

Η Μιμή πηγαίνει στον Μύλο των Ξωτικών, με κασκόλ που έχει κρυμμένη τσέπη για το πορτοφόλι της.

Δεν άρεσε καθόλου το θέμα της ημέρας στην Αμάντα και ανυπομονούσε να τελειώσει το επεισόδιο - Αμάντα: «Δεν μ'αρέσει καμία από τις κοπέλες, σιχαίνομαι, θέλω να τελειώσει το επεισόδιο»

Η Αμάντα δεν ενδιαφέρθηκε ιδιαίτερα για την κριτική που άκουσε από τη συμπάικτριά της και της ξέφυγαν κάποια λόγια: «Δεν με ενδιαφέρει... ''ευχαριστώ πολύ'' ήθελα να πω, μου ξέφυγε»

Νικήτρια της σημερινής δοκιμασίας η Διονυσία η οποία εντυπωσίασε με τις στυλιστικές της επιλογές.

Η κριτική επιτροπή του My Style Rocks εύχεται καλές γιορτές και καλή χρονιά στο κοινό καθώς το επόμενο επεισόδιο θα προβληθεί με τη νέα χρονιά.

