Olivia Rodrigo: Πωλείται σκέιτμπορντ της τραγουδίστριας ενόψει των βραβείων Grammy

Ένα σκέιτμπορντ που χρησιμοποίησε η Αμερικανίδα τραγουδίστρια, Ολίβια Ροντρίγκο, για το μουσικό της βίντεο «Bad Idea, Right?» είναι ένα από τα αντικείμενα που πωλούνται σε δημοπρασία που διοργανώνεται για φιλανθρωπικό σκοπό ενόψει της φετινής τελετής απονομής των βραβείων Grammy.

Η δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί στο Μουσείο Grammy, στο Λος Άντζελες στις 4 Φεβρουαρίου, πριν από την 66η ετήσια τελετή απονομής των Μουσικών Βραβείων της Αμερικανικής Ακαδημίας Τεχνών και Επιστημών Ηχογράφησης.

Περισσότερα από 50 μοναδικά μουσικά όργανα, ρούχα, προσωπικά αντικείμενα και αναμνηστικά από τους σπουδαιότερους μουσικούς του κόσμου - συμπεριλαμβανομένων των Σερ Πολ ΜακΚάρτνεϊ και Λάιονελ Ρίτσι δωρίστηκαν για τη δημοπρασία. Το μέλος των Beatles διέθεσε το βιβλίο του «The Lyrics: 1965 to Present» ο Αμερικανός τραγουδιστής ένα τζάκετ David Thomas με χρυσές πούλιες και κρύσταλλα Swarovski.

Το διπλά υπογεγραμμένο σκέιτμπορντ, το οποίο φέρει τη λέξη «brutal» εκτιμάται ότι θα πωληθεί στην τιμή των 500 - 700 δολαρίων.

Μια Barbie που μοιάζει με τη σταρ των Fleetwood Mac, Στίβι Νικς με μαύρα ρούχα πωλείται επίσης στη δημοπρασία. Η κούκλα της Mattel, σε θήκη στο πίσω μέρος της οποίας αναγράφεται «Η Stevie Barbie σε αγαπά!» αναμένεται να πωληθεί μεταξύ 300 και 500 δολαρίων.

Άλλα αντικείμενα από την αποκλειστική συλλογή της Στίβι Νικς περιλαμβάνουν έκδοση του άλμπουμ της Bella Donna (1981) και ένα αυτόγραφο box set του «Stand Back: 1981-2017».

Σακάκι του Τζέιμς Μπράουν και σνίκερς του Dr. Dre και άλμπουμ των Foo Fighters, Σαμ Σμιθ, Γουίλι Νέλσον θα πωληθούν επίσης στη δημοπρασία που διοργανώνεται από τον οίκο Julien’s Auctions, ο οποίος είχε ανακοινώσει προηγουμένως ότι μία ακουστική κιθάρα με την υπογραφή της ποπ σταρ Τέιλορ Σουίφτ, ηλεκτρικές κιθάρες των Λένι Κράβιτζ, Χάρι Στάιλς και του Ρόμπερτ Σμιθ των Cure και ένα πιάνο με ουρά της αείμνηστης τραγουδίστρια των Fleetwood Mac, Κριστίν ΜακΒι περιλαμβάνονται στη συλλογή.

Τα έσοδα από τη δημοπρασία θα διατεθούν στη MusiCares, την κορυφαία ανθρωπιστική οργάνωση της μουσικής βιομηχανίας που παρέχει στη μουσική κοινότητα ένα σύστημα υποστήριξης σε θέματα υγείας και υπηρεσίες σε ένα φάσμα αναγκών, συμπεριλαμβανομένης της σωματικής και ψυχικής υγείας, της αποθεραπείας από τον εθισμό, των απρόβλεπτων προσωπικών καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και της ανακούφισης από καταστροφές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

