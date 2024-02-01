My Style Rocks: Ο ημιτελικός - Δείτε το trailer

Μια ανάσα πριν από τον τελικό και οι διαγωνιζόμενες έχουν μπροστά τους μία από τις δυσκολότερες δοκιμασίες καθώς θα πρέπει να λειτουργήσουν ως επαγγελματίες στιλίστριες.

Διαγωνιζόμενες που έχουν περάσει ήδη από το My Style Rocks επανέρχονται ως μέρος της σημερινής δοκιμασίας και η πρόκληση για τις fashionistas είναι να αντιληφθούν και να δουλέψουν πάνω στο στυλ και την προσωπικότητά τους.

Δείτε το trailer:

Τα ζευγάρια του task διαμορφώνονται ως εξής:

Απολλεών - Ελεάνα Δαρίβα, Χριστιάννα – Δώρα Ανδριοπούλου, Μιμή – Έφη Στεφάνου, Μορτασία – Ντένη Κουβαράκου, Αμάντα – Χριστίνα Μπίτα, Γεωργία – Παντελίνα Αντωνίου, Διονυσία – Βασιλική Λιγνού

Ποιες είναι οι πέντε διαγωνιζόμενες που θα καταφέρουν να πάρουν το εισιτήριο από την κριτική επιτροπή για τον μεγάλο τελικό που θα παρακολουθήσουμε αύριο στις 16.15 στον ΣΚΑΪ;

