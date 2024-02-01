Ακόμα κι αν νομίζετε ότι τα βραβεία Grammy είναι πάντα προβλέψιμα, η 66η ετήσια διοργάνωση που θα προβληθεί την Κυριακή στο CBS έχει κάποια ίντριγκα.

Γιατί έχει σημασία: Η βραδιά θα περιλαμβάνει μεγάλα ονόματα όπως η Taylor Swift, η Billie Eilish και οι U2, με τη μεγαλύτερη της παρέας (Swift) να προσπαθεί να «σπάσει» το ρεκόρ για τα περισσότερα τρόπαια-άλμπουμ της χρονιάς!

Τι παρακολουθούμε: Εξετάζουμε τις τέσσερις μεγάλες κατηγορίες της βραδιάς και προβλέπουμε ποιος θα είναι ο νικητής και ποιος θα πρέπει να κερδίσει...

Record of the year

Jon Batiste - «Worship»

Boygenius - «Not Strong Enough»

Miley Cyrus - «Flowers»

Billie Eilish και Finneas - «What Was I Made For?»

Victoria Monét - «On My Mama»

Olivia Rodrigo - «Vampire»

Taylor Swift - «Anti-Hero»

SZA - «Kill Bill»

Το παρασκήνιο: Αυτή είναι η πέμπτη υποψηφιότητα της Swift στην κατηγορία χωρίς νίκη.

Ποιος θα κερδίσει: Η πλειοψηφία των ψηφοφόρων μάλλον είδε την ταινία «Barbie» και ερωτεύτηκε το «What Was I Made For?».

Ποιος θα πρέπει να κερδίσει: Το «Flowers» της Cyrus είναι ένα τραγούδι που έκανε ρεκόρ στο Spotify φτάνοντας το 1 δισεκατομμύριο streams, πιο γρήγορα από οποιοδήποτε άλλο τραγούδι στην πλατφόρμα.

Album of the year

Jon Batiste — «World Music Radio»

Boygenius — «The Record»

Miley Cyrus — «Endless Summer Vacation»

Lana Del Rey — «Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Blvd»

Janelle Monáe — «The Age of Pleasure»

Olivia Rodrigo — «Guts»

Taylor Swift — «Midnights»

SZA — «SOS»

Το παρασκήνιο: Η Swift θα μπορούσε να «σπάσει» το ρεκόρ για τις περισσότερες νίκες ενός καλλιτέχνη στο άλμπουμ της χρονιάς. Αυτή τη στιγμή ισοβαθμεί με τους Frank Sinatra, Stevie Wonder και Paul Simon με τρία.

Ποιος θα κερδίσει: Τα Grammy δεν θα χάσουν την ευκαιρία να εκμεταλλευτούν το… «ρεύμα» του 2023, το οποίο περιελάμβανε δύο άλμπουμ Νο1, μια ταινία blockbuster και την πιο κερδοφόρα περιοδεία όλων των εποχών.

Ποιος θα πρέπει να κερδίσει: Το «SOS» της SZA είναι το καλύτερο της παρέας, αλλά αν η Beyonce δεν μπόρεσε να το καταφέρει, ούτε η SZA είναι πιθανό να το πετύχει.

Song of the Year

Lana Del Rey - «A&W»

Taylor Swift - «Anti-Hero»

Jon Batiste - «Butterfly»

Dua Lipa - «Dance the Night»

Miley Cyrus - «Flowers»

SZA - «Kill Bill»

Olivia Rodrig - «Vampire»

Billie Eilish - «What Was I Made For?»

Το παρασκήνιο: Αυτό είναι ένα μέρος του προγράμματος όπου σας υπενθυμίζουμε ότι ο δίσκος της χρονιάς πηγαίνει στον ερμηνευτή, ενώ το τραγούδι της χρονιάς πηγαίνει στον τραγουδοποιό.

Ποιος θα κερδίσει: Δεν θα έχει σημασία. Η Eilish σάρωσε σε αυτή την κατηγορία (και στον δίσκο της χρονιάς) το 2020 και θα το κάνει και εδώ.

Ποιος θα πρέπει να κερδίσει: Το «Kill Bill», το παιχνιδιάρικο τραγούδι της SZA για τη δολοφονία ενός πρώην που έφτασε στο Νο. 1, είναι ένας σχετικός ύμνος χωρισμού που είχε τεράστια πορεία στα charts.

Best New Artist

Gracie Abrams

Fred και πάλι

Ice Spice

Jelly Roll

Coco Jones

Νόα Κάχαν

Victoria Monét

The War and Treaty

Το παρασκήνιο: Αυτή είναι μια «μάχη» μεταξύ της Ice Spice, της μεγαλύτερης νέας ράπερ της χρονιάς, και της Monét, της πιο αναγνωρισμένης από τους κριτικούς καλλιτέχνιδας αυτής της λίστας.

Ποιος θα κερδίσει: Η Monét είναι η μόνη υποψήφια σε μία από τις άλλες τέσσερις μεγάλες κατηγορίες.

Ποιος θα πρέπει να κερδίσει: Η Jelly Roll έχει μια φοβερή ιστορία και πιθανότατα θα είναι μια «δύναμη» στη country μουσική για τα επόμενα χρόνια.

Η 66η τελετή απονομής των μουσικών βραβείων θα πραγματοποιηθεί στις 4 Φεβρουαρίου στο Crypto.com Arena, στο Λος Άντζελες και θα μεταδοθεί από το CBS. Θα είναι επίσης διαθέσιμη για streaming στο Paramount+. Ο πρώην παρουσιαστής του «Daily Show», Τρέβορ Νόα, θα είναι παρουσιαστής της τελετής απονομής των Grammys για τέταρτη χρονιά. Η Ολίβια Ροντρίγκο διεκδικεί έξι βραβεία, μεταξύ άλλων, στις κατηγορίες Άλμπουμ της Χρονιάς και Ηχογράφηση της Χρονιάς για το «Vampire». Η SZA προηγείται στις υποψηφιότητες, διεκδικεί βραβεία σε συνολικά εννέα κατηγορίες.

Πηγή: skai.gr

