Ο Σωτήρης Λαμάι αποχώρησε από το Survivor και κανείς δεν περίμενε αυτή την εξέλιξη στη χθεσινή μονομαχία!

Κατά τη διάρκεια της μονομαχίας που θα έκρινε τον παίκτη που θα αποχωρήσει, ο Αλέξης Παππάς και ο Rob James Seymour ήταν οι πρώτοι εξασφάλισαν την παραμονή τους στο παιχνίδι. Ο Σταμάτης Ταλαδιανός και ο Σωτήρης Λαμαϊ μονομάχησαν μέχρι το τέλος ισοφαρίζοντας στο 3-3. Την πιο κρίσιμη στιγμή, ο Σωτήρης Λαμαϊ έμεινε συνειδητά πίσω την ώρα του αγώνα, αναγνωρίζοντας όπως είπε, ως πιο σημαντική την επιθυμία του Σταμάτη να παραμείνει στο παιχνίδι.

Ο ίδιος εξήγησε τη στάση του λέγοντας: «Έχω μάθει στη ζωή μου όταν ο Θεός σου λέει ότι πρέπει να σταματήσεις, τότε πρέπει να σταματήσεις. Ένιωσα μέσα μου ότι το πόδι μου δεν με βοηθάει να συνεχίσω στο Survivor. Μου δόθηκε η δυνατότητα να κάνω ένα όνειρο ζωής, για κάποιους μπορεί να ακούγεται αστείο, όμως για εμένα είναι ένα όνειρο ζωής που έφτασα μέχρι εδώ. Νομίζω πως μέσα σε δύο εβδομάδες έζησα όσα θα μπορούσα να ζήσω σε έξι μήνες. Τα συναισθήματα είναι πάρα πολύ έντονα, έχω πάρει πολλή αγάπη από την ομάδα μου.

Πάντα λειτουργώ με την ψυχή μου και πολλές φορές επειδή με τον γιο μου έχω ένα μαραθώνιο εδώ και πολλά χρόνια, έκανα την προσπάθειά μου. Πάλεψα και στο τελευταίο ματς όσο μπόρεσα με την καρδιά μου, δεν τα κατάφερα και θα πρέπει να πορευτώ στη ζωή μου όπως κάνω τόσα χρόνια. Είναι ευλογία για εμένα να συνυπάρχω μαζί σας. Είναι όμορφο συναίσθημα, οι άνθρωποι που ίσως τις πρώτες μέρες σε παρεξηγήσαν να νιώθουν ότι έχεις ψυχή, έχεις ανθρωπιά και πάνω από όλα έχεις μάθει να σέβεσαι και να έχεις fair play.»

Οι δύο ομάδες αποχαιρέτησαν με συγκίνηση το Σωτήρη ενώ λίγο νωρίτερα, είχε προηγηθεί το αγώνισμα επάθλου με αρκετές εντάσεις και ανατροπές στο σκορ. Ο Φάνης και η Δώρα ήταν εκείνοι που εξασφάλισαν το έπαθλο για τους Μπλε με τον πρώτο να πανηγυρίζει έντονα αφήνοντας αιχμές προς την Κόκκινη ομάδα και την Κατερίνα Δαλάκα. Στο τέλος όμως, όλοι φάνηκαν να αφήνουν πίσω τα γεγονότα της προηγούμενης ημέρας μένοντας στη συναισθηματική φόρτιση της αποχώρησης.

Οι δυναμικές αναμετρήσεις στους στίβους μάχης και οι ανθρώπινες σχέσεις που εξελίσσονται κάτω από δύσκολες συνθήκες στο μεγαλύτερο παιχνίδι επιβίωσης κερδίζουν το ενδιαφέρον του τηλεοπτικού κοινού που διατήρησε το SURVIVOR στην πρώτη θέση της ζώνης μετάδοσής του για τον μήνα Ιανουάριο, με μέσο όρο 18,8% στο γενικό σύνολο του κοινού και 16,8% στο δυναμικό κοινό (18-54).



Πηγή: skai.gr

