Billie Eilish, Olivia Rodrigo και Dua Lipa θα τραγουδήσουν στην τελετή των βραβείων Grammy 2024

Η Αμερικανική Ακαδημία Τεχνών και Επιστημών Ηχογράφησης ανακοίνωσε την πρώτη ομάδα καλλιτεχνών που θα τραγουδήσουν στην τελετή απονομής των βραβείων Grammy 2024.
Η Μπίλι Άιλις, η Ντούα Λίπα και η Ολίβια Ροντρίγκο θα ανέβουν στη σκηνή των Grammys τον Φεβρουάριο.
Η 66η τελετή απονομής των μουσικών βραβείων θα πραγματοποιηθεί στις 4 Φεβρουαρίου στο Crypto.com Arena, στο Λος Άντζελες και θα μεταδοθεί από το CBS. Θα είναι επίσης διαθέσιμη για streaming στο Paramount+.
Η Μπίλι Άιλις είναι υποψήφια για έξι βραβεία Grammy φέτος, μεταξύ άλλων, στις κατηγορίες Ηχογράφηση της Χρονιάς και Τραγούδι της Χρονιάς για το «What Was I Made For?» από την ταινία «Barbie».
Η Ολίβια Ροντρίγκο διεκδικεί έξι βραβεία, μεταξύ άλλων στις κατηγορίες Άλμπουμ της Χρονιάς και Ηχογράφηση της Χρονιάς για το «Vampire».
Η Ντούα Λίπα ειναι υποψήφια για τα βραβεία Τραγούδι της Χρονιάς και Καλύτερο Τραγούδι για Οπτικό Μέσο για την επιτυχία της «Dance the Night» από την ταινία «Barbie».
Ο πρώην παρουσιαστής του «Daily Show» Τρέβορ Νόα θα είναι παρουσιαστής της τελετής απονομής των Grammys για τέταρτη χρονιά.
Η SZA προηγείται στις υποψηφιότητες, διεκδικεί βραβεία σε συνολικά εννέα κατηγορίες.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.