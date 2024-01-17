Billie Eilish, Olivia Rodrigo και Dua Lipa θα τραγουδήσουν στην τελετή των βραβείων Grammy 2024

Η Αμερικανική Ακαδημία Τεχνών και Επιστημών Ηχογράφησης ανακοίνωσε την πρώτη ομάδα καλλιτεχνών που θα τραγουδήσουν στην τελετή απονομής των βραβείων Grammy 2024.

Η Μπίλι Άιλις, η Ντούα Λίπα και η Ολίβια Ροντρίγκο θα ανέβουν στη σκηνή των Grammys τον Φεβρουάριο.

Η 66η τελετή απονομής των μουσικών βραβείων θα πραγματοποιηθεί στις 4 Φεβρουαρίου στο Crypto.com Arena, στο Λος Άντζελες και θα μεταδοθεί από το CBS. Θα είναι επίσης διαθέσιμη για streaming στο Paramount+.

Η Μπίλι Άιλις είναι υποψήφια για έξι βραβεία Grammy φέτος, μεταξύ άλλων, στις κατηγορίες Ηχογράφηση της Χρονιάς και Τραγούδι της Χρονιάς για το «What Was I Made For?» από την ταινία «Barbie».

Η Ολίβια Ροντρίγκο διεκδικεί έξι βραβεία, μεταξύ άλλων στις κατηγορίες Άλμπουμ της Χρονιάς και Ηχογράφηση της Χρονιάς για το «Vampire».

Η Ντούα Λίπα ειναι υποψήφια για τα βραβεία Τραγούδι της Χρονιάς και Καλύτερο Τραγούδι για Οπτικό Μέσο για την επιτυχία της «Dance the Night» από την ταινία «Barbie».

Ο πρώην παρουσιαστής του «Daily Show» Τρέβορ Νόα θα είναι παρουσιαστής της τελετής απονομής των Grammys για τέταρτη χρονιά.

Η SZA προηγείται στις υποψηφιότητες, διεκδικεί βραβεία σε συνολικά εννέα κατηγορίες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

