Οι σημερινοί παίκτες μπαίνουν στην κουζίνα του «Η μαμά μου μαγειρεύει καλύτερα από τη δική σου» με κέφι αλλά και αυτοπεποίθηση για τις μαγειρικές τους ικανότητες!

Η Εβίτα, με την καθοδήγηση της Μυρτιάννας, ετοιμάζει «γεμιστά μανιτάρια με μελιτζανοσαλάτα και φρυγανισμένο ψωμί» ενώ παράλληλα επιδεικνύει τις χορευτικές της ικανότητες στο... belly dancing!

Δείτε το trailer:

Το αντίπαλο ζευγάρι σήμερα είναι ο Βασίλης και η Ειρήνη. Η Ειρήνη λατρεύει το ποδόσφαιρο, αλλά όχι τη μαγειρική. Ο Βασίλης προσπαθεί να το αντιστρέψει αυτό και της δίνει οδηγίες για να μαγειρέψει «μπακαλιάρο σκορδαλιά». Η συνταγή όμως, θα τους ταλαιπωρήσει αρκετά, αφού ξέχασαν να πάρουν βασικά υλικά.

Αξίζουν άραγε 1.000 ευρώ τα πιάτα που φτάνουν μπροστά στον Έκτορα;

