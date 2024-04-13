Οι ταινίες που θα δούμε το Σαββατοκύριακο σε TV και πλατφόρμες

Our (Almost Completely True) Love Story στο COSMOTE CINEMA 2HD, 13/04 στις 22:00

Σκηνοθεσία: Ντον Σκαρντίνο, Ηθοποιοί: Μαριέτ Χάρτλει,Τζέρι Σρόκα, Μπέρνι Κόπελ

ΠΡΕΜΙΕΡΑ. Όταν μια ψηλή, όμορφη και διάσημη σταρ του Χόλιγουντ γνωρίζει τυχαία έναν κοντό, ασχημούλη αλλά πνευματώδη Εβραίο, οι πιθανότητες να κάνει δεσμό μαζί του είναι μηδαμινές. Μα πόσο θα μετρήσει η ικανότητά του να την κάνει να γελά;

Καραβάν Σαράι στην ΕΡΤ3, 13/03 στις 22:30

Σκηνοθεσία: Τάσος Ψαρράς, Ηθοποιοί: Θύμιος Καρακατσάνης, Μίρκα Καλατζοπούλου, Μελίνα Μποτέλη, Δήμητρα Χατούπη, Τάσος Παλαντζίδης, Ιάκωβος Ψαρράς, Σοφία Φιλιππίδου

Υπόθεση: Λίγο πριν το τέλος του Εμφυλίου Πολέμου, στα 1948, γίνεται εκκένωση των παραμεθορίων χωριών, για να διευκολυνθούν οι κινήσεις του Εθνικού Στρατού και των ανταρτών. Ένας σαραντάρης χωρικός, ο Μαργαρίτης αναγκάζεται, όπως πολλοί άλλοι, να εγκαταλείψει το σπίτι του και να κατεβεί μαζί με τα δύο παιδιά του στη Θεσσαλονίκη. Εγκαθίσταται σε ένα από τα επιταγμένα, για το σκοπό αυτό, κτίρια της πόλης, το Καραβάν Σαράι. Στο μέρος αυτό, οι πρόσφυγες ζουν κάτω από εξαιρετικά άθλιες συνθήκες και καταφεύγουν σε πάσης φύσεως ατιμίες και μπαγαποντιές. Ο Μαργαρίτης προσπαθεί να παραμείνει αμέτοχος στα ανείπωτα δράματα που εκτυλίσσονται γύρω του, με μεγάλο ψυχικό κόστος.

Devotion: Οι Ήρωες των Αιθέρων στο COSMOTE CINEMA 2HD, 14/04 στις 23:40

Σκηνοθεσία: Τζέι Ντι Ντίλαρντ, Ηθοποιοί: Τζόναθαν Μέιτζορς,Γκλεν Πάουελ,Κριστίνα Τζάκσον

Στη διάρκεια του πολέμου της Κορέας, δυο πιλότοι του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ θα βοηθήσουν να αντιστραφεί η πορεία μιας αιματηρής μάχης. Για τον ηρωισμό τους, θα κερδίσουν την αναγνώριση. Η ταινία βασίζεται σε αληθινή ιστορία.

