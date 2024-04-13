Οι Ιταλοί είναι έτοιμοι να κηρύξουν τον πόλεμο εναντίον της Ελλάδας και οι ήρωες στέκονται αβοήθητοι μπροστά στα τραγικά νέα, σήμερα στις 18.40, στο νέο επεισόδιο της δραματικής σειράς του ΣΚΑΪ, «Οι Πανθέοι».

Ο Λουκάς λέει στον Ανδρέα πως γνωρίζει ότι βρέθηκε χθες με τη Σοφία και πιστεύει ότι αυτό είναι λάθος και θα έπρεπε να κρατήσει τις αποστάσεις του από εκείνη γιατί αν συνεχίσει, τότε η Σοφία θα ενδώσει αφού ακόμα τον αγαπάει.

Ο Κίτσος κι η Μάρμω αποφασίζουν να δεχτούν τους νέους όρους της Χρυσοστόμης, η οποία έχει αποφασίσει να τους βοηθήσει να φύγουν μακριά από τον Ανδρέα.

Η Δέσποινα βρίσκεται με τον Σολδάτο και αναγκάζεται να παραδεχτεί πως τρέφει ακόμα αισθήματα για τον Γαλάτη ενώ ο Στάθης κι η Αλέκα με κουμπάρους τη Λιάνα και τον Γαζή φτάνουν σε ένα απομακρυσμένο εκκλησάκι, έτοιμοι να παντρευτούν. Όμως, ο Βαλλίδης θα μάθει τα σχέδια της κόρης του και θα προσπαθήσει να αποτρέψει αυτόν τον γάμο.

Η Πέλλα ακούει κρυφά τον Παντελή να αναφέρει τη Ματούλα στον Τέλη και αμέσως ζητάει εξηγήσεις από αυτόν. Η δικαιολογία, που επικαλείται ο Τέλης για να κρύψει τη σχέση που έχει με τους αντικαθεστωτικούς και την προσπάθειά τους να βοηθήσουν τη Ματούλα να αποδράσει, όχι μόνο δεν θα πείσει την Πέλλα αλλά θα την κάνει να χάσει τελείως την εμπιστοσύνη που είχε αρχίσει να χτίζει ξανά μαζί του.

Ο Γαλάτης δεσμεύεται να βοηθήσει τον Κίτσο στη νέα του ζωή, προσφέροντάς του χρήματα αλλά κυρίως στέγη στο εξωτερικό όπου πρόκειται να διαφύγει μαζί με τη Μάρμω. Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, ο Μεταξάς ενημερώνει τον Ανδρέα πως ο πόλεμος πια χτυπάει για τα καλά την πόρτα και της Ελλάδας…

