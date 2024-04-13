Θεόφιλος Sold, σε σκηνοθεσία Όλιας Λαζαρίδου στο Θέατρο της ΑΣΚΤ

Το «Θεόφιλος Sold – Ιλαροτραγωδία», ένα έργο εμπνευσμένο απ’ τη ζωή του Θεόφιλου Χατζημιχαήλ, παρουσιάζεται, σε σκηνοθεσία Όλιας Λαζαρίδου και κείμενο Σαμσών Ρακά, στο Θέατρο της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών. Το έργο είναι εμπνευσμένο από τη ζωή του Θεόφιλου Χατζημιχαήλ, του αυτοδίδακτου ζωγράφου και αγιογράφου, που μετέπειτα αναγνωρίστηκε ως πρωτοπόρος της λαϊκής τέχνης. H παράσταση δανειζόμενη στοιχεία λαϊκού θεάματος και τσίρκου, είναι προσιτή σε κοινό κάθε ηλικίας. Ερμηνεύουν δύο νέες ηθοποιοί, η Αιμιλιανή Σταυριανίδου και η Αριάδνη Κωσταντακοπούλου.

Σάββατο 13/4 στις 19:00 και 21:00, Κυριακή 14/4 στις 19:00

12 ευρώ κανονικό, 10 ευρώ μειωμένο

Θέατρο Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών (Α.Σ.Κ.Τ.), Πειραιώς 256, Ταύρος

Η Ευανθία Ρεμπούτσικα στο Θέατρο Παλλάς

Μάγοι, ζογκλέρ, ξυλοπόδαροι, ακροβάτες, καλλιτέχνες του δρόμου: σε μια βραδιά που θα θυμίζει ξεφάντωμα μίας άλλης εποχής, η Ευανθία Ρεμπούτσικα οδηγεί στο θέατρο Παλλάς μία στρατιά από κάθε λογής καλλιτέχνες των παραστατικών τεχνών. Το Carousel της Ευανθίας είναι ένα γαϊτανάκι από ερμηνευτές που θα ανέβουν στη σκηνή του Παλλάς για να ενθουσιάσουν και να μαγέψουν το κοινό που θα ταξιδέψει μαζί τους σε άλλους, πιο ρομαντικούς και αθώους καιρούς. Πρωταγωνιστές σε αυτή την παράσταση 11 δεξιοτέχνες μουσικοί!

Σάββατο 13/4 στις 21:00 και Κυριακή 14/4 στις 20:00

Διακεκριμένη Ζώνη: 65€, Α’ Ζώνη: 55€, Β’ Ζώνη: 45€, Γ’ Ζώνη: 36€, Δ’ Ζώνη: 28€, Ε’ Ζώνη: 20€

Θέατρο Παλλάς, Βουκουρεστίου 5, Αθήνα

Slow Art Day 2024 στο Ίδρυμα Β&Ε Γουλανδρή: Ανακαλύπτοντας επιλεγμένα έργα μέσα από τη βιωματική εμπειρία του slow art

Το Ίδρυμα Β&Ε Γουλανδρή στο Παγκράτι, το πρώτο μουσείο στην Αθήνα που λαμβάνει μέρος στον διεθνή θεσμό της Slow Art Day, καλωσορίζει όλους τους επισκέπτες στην Slow Art Day 2024 και τους προτρέπει να ανακαλύψουν επιλεγμένα έργα της μόνιμης Συλλογής του μέσα από τη μοναδική εμπειρία του slow art. Το κοινό κάθε ηλικίας ενθαρρύνεται, ακολουθώντας κάποια απλά βήματα, να επιβραδύνει τον τρόπο με τον οποίο παρατηρεί την Τέχνη και να ζήσει, μέσα από αυτή τη διαδικασία, μια ισχυρή και ενδεχομένως πρωτόγνωρη εμπειρία. Στο πλαίσιο του Slow Art Day 2024, όλοι οι επισκέπτες του Ιδρύματος Β&Ε Γουλανδρή θα μπορούν να παραλάβουν από την Υποδοχή του Μουσείου το ειδικά σχεδιασμένο έντυπο που περιλαμβάνει πληροφορίες και οδηγίες για την διαδικασία της αργής παρατήρησης έργων τέχνης, προκειμένου να βιώσουν την εμπειρία εστιάζοντας σε τέσσερα επιλεγμένα έργα της μόνιμης Συλλογής: το «Άλογο με ιπποσκευή», ταφικό ειδώλιο από εφυαλωμένο πηλό (Κίνα, δυναστεία Τανγκ, 8ος αιώνας) στον πρώτο όροφο, «Το Κόκκινο Ψάρι» του A.R. Penck στον δεύτερο όροφο, την «Μεγάλη σπουδή στο κόκκινο του Καδμίου» του Γιώργου Ρόρρη στον τρίτο όροφο και το «Τοπίο Λονδίνου – Picadilly Circus I» από την Chryssa στον τέταρτο όροφο.

Σάββατο 13 Απριλίου στις 10:00-18:00

H δράση Slow Art είναι δωρεάν

Ίδρυμα Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή, Ερατοσθένους 13, Παγκράτι

