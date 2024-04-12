Ένα ξεχωριστό επεισόδιο παρακολουθήσαμε σήμερα στον «Μονομάχο» με παρουσιαστή τον Χρήστο Φερεντίνο και πρωταγωνιστή τον Νίκο Τσαβαλά που ακολουθώντας τη δική του στρατηγική, έφυγε πλουσιότερος κατά 24.981 ευρώ!

Αφού κατάφερε να «επιβιώσει» απέναντι από τον τελευταίο Μονομάχο, να πάρει κάποια από τα χρήματα που συγκέντρωσε και να κερδίσει τη θέση του, ο Νίκος Τσαβαλάς μπαίνει στην αρένα του Μονομάχου για να δώσει τη δική του μάχη. Χαρακτηριστικό του Νίκου είναι πως σκέφτεται γρήγορα τις ερωτήσεις και δίνει άμεσα και αποφασιστικά την απάντηση. Ο εκπαιδευτικός με τον ιδιαίτερο τρόπο παιχνιδιού και με «όπλα» τις βοήθειες, καταφέρνει να βρει 10 ερωτήσεις και να εξοντώσει τους 100 αντιπάλους του. Έτσι, καταφέρνει να φύγει με κέρδη 24.981 ευρώ και να οργανώσει το μεγάλο του ταξίδι στο Περού...

Ταχύτητα και αποφασιστικότητα έστειλαν τον Μονομάχο στο ταμείο:

