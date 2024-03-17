Τα μυστικά έρχονται στο φως και η αγωνία κορυφώνεται στο νέο επεισόδιο της δραματικής σειράς του ΣΚΑΪ, «Οι Πανθέοι», σήμερα στις 18.40.

Η Χρυσοστόμη βρίσκει τον Κίτσο και τη Μάρμω μαζί στο ατελιέ του Κίτσου. Πεπεισμένη πια για την προδοσία τους απέναντι στον Ανδρέα απαιτεί να μάθει όλη την αλήθεια και αμέσως μετά θέτει τους δικούς της κανόνες.

Ο Ανδρέας νιώθει πιεσμένος από την παρουσία των αντρών της προσωπικής του ασφάλειας, όμως είναι αποφασισμένος να μην αντιδράσει παρορμητικά θέτοντας σε κίνδυνο τον ίδιο και τη Μάρμω.

Η Μιρέλλα προσπαθεί να προειδοποιήσει τον Ισίδωρο για το κακό προαίσθημα που έχει για τον Στέφανο, όμως η καχυποψία του Ισίδωρου απέναντί της θα τους οδηγήσει σε ρήξη.

Η Δέσποινα παρασύρεται και ενδίδει τελικά στον Γαλάτη, όμως αμέσως νιώθει ενοχές για την απιστία της απέναντι στον Γεράσιμο. Το προαίσθημα της Μιρέλλας θα επιβεβαιωθεί, όταν ο Στέφανος αποφασίζει να βάλει δυναμίτη και να ανοίξει μόνος του την επίμαχη στοά στα Μεταλλεία, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο την ίδια του τη ζωή.

Δείτε απόσπασμα:

Δείτε το trailer:

«Οι Πανθέοι» κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 18.40, στον ΣΚΑΪ

Πρωταγωνιστούν: Κάτια Δανδουλάκη (Χρυσοστόμη Πανθέου), Αιμίλιος Χειλάκης (Ανδρέας Πανθέος), Μελία Κράιλινγκ (Μάρμω Πανθέου), Μιχάλης Σαράντης (Κίτσος Γαλάτης), Νίκος Χατζόπουλος (Ισίδωρος Πανθέος), Θανάσης Κουρλαμπάς (Φάνης Πανθέος), Μαρία Καλλιμάνη (Δέσποινα Γαλάτη), Πηνελόπη Πιτσούλη (Ιλαρία), Κόρα Καρβούνη (Νίνα Αυγουστάκη), Σπύρος Σταμούλης (Στάθης Μονογιός), Μιχάλης Συριόπουλος (Γιάννης Μαρμάρης), Έλενα Τοπαλίδου (Μιρέλλα), Αθηνά Μαξίμου (Μερόπη Μονογιού), Κώστας Φιλλίπογλου (Ιορδάνης Βαλλίδης), Παντελής Δεντάκης (Λουκάς Αυγουστάκης), Σμαράγδα Αδαμοπούλου (Ματούλα Γκανά), Χριστίνα Αλεξανιάν (Βέτα Πανθέου), Ελένη Καρακάση (Σεβαστή), Μελέτης Γεωργιάδης (Όμηρος Γαλάτης), Αλέξανδρος Μούκανος (Χρυσίνας), Γιάννης Δεγαΐτης (Μεταξάς), Ιζαμπέλλα Μπαλτσαβιά (Πέλλα Γκανά), Βίκυ Διαμαντοπούλου (Θάλεια Μονογιού), Κωνσταντίνος Γαβαλάς (Τέλης Βαλέριος), Κώστας Κονταράτος (Παναγής), Εύα Σιμάτου (Σοφία Στρατηγού), Χρήστος Φωτίδης (Ιγνάτιος), Γιάννης Ζαφείρης (Γεράσιμος Σολδάτος), Αρετή Τίλη (Αλέκα Βαλλίδη), Ιφιγένεια Καραμήτρου (Λιάνα Πανθέου), Γιάννης Κατσιμίχας (Θωμάς Πανθέος), Θανάσης Ισιδώρου (Στέφανος Χρυσίνας), Κωνσταντίνος Ελματζίογλου (Ηλίας Γαζής), Γιάννης Ίτσιος (Δημήτρης), Κρυσταλλία Κεφαλούδη (Μαριάννα), Χριστόφορος Μπαρμπαγιάννης (Μανιάτης), Ήρα Ρόκου (Βάλια), Βάλλια Παπαδάκη (Ουρανία), Μανώλης Γκίνης (Σπίρτος)

