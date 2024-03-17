Λογαριασμός
Survivor: Επιστροφές και ανατροπές - Δείτε το trailer

Survivor με τον Γιώργο Λιανό από Κυριακή έως Πέμπτη στις 21.00, στον ΣΚΑΪ

Λιανός

Κάποιοι από τους Survivors που είχαν τραυματιστεί επιστρέφουν στους στίβους μάχης, στον πρώτο αγώνα ασυλίας της εβδομάδας που ξεκινάει απόψε.  Η δυναμική των δύο ομάδων αλλάζει…

Κάθε εβδομάδα οι στίβοι μάχης είναι ακόμα πιο απαιτητικοί. Μπλε και Κόκκινοι σε συγκλονιστικά ματσαρίσματα και μάχες που κόβουν την ανάσα!

survivor

Ποιος θα πάρει το τοτέμ της ασυλίας και ποιο όνομα θα έχει η πρώτη υποψηφιότητα; Με ποιο κριτήριο θα ψηφίσουν οι ηττημένοι;

survivor

SURVIVOR
Κυριακή έως Πέμπτη 
στις 21.00 στον ΣΚΑΪ


#SurvivorGR
Facebook: https://www.facebook.com/SurvivorGreece
Instagram: https://www.instagram.com/survivorgreece
Χ (πρώην Twitter): https://twitter.com/SurvivorGreece

Πηγή: skai.gr

TAGS: Survivor ΣΚΑΪ ΣΚΑΪ TV
