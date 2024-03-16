Αυτή είναι η συγκινητική στιγμή που μια ομάδα ψαράδων εντοπίζει έναν εξουθενωμένο πίθηκο να κολυμπά σε ένα ποτάμι και τον έσωσε προσφέροντας το κουπί της.

Το βίντεο γυρίστηκε το 2020 από ένα ψαροκάικο σε έναν ποταμό στο Tres Vendas, στο Ρίο Γκράντε ντο Σουλ στη Βραζιλία.

Στο βίντεο οι άνδρες εντοπίζουν από μακριά τον πίθηκο να κολυμπάει και συνειδητοποιούν ότι είναι κουρασμένος και πιθανότατα κινδυνεύει η ζωή του. Καθώς τον πλησιάζουν, απλώνουν ένα κουπί και ο πίθηκος το κρατάει με τα χέρια του, και επιδίδεται σε κάτι που θυμίζει… θαλάσσιο (ή μάλλον ποταμίσιο) σκι αφήνοντας το σκάφος να τον μεταφέρει στις όχθες του ποταμού.

Μετά από μια σύντομη βόλτα με τον πίθηκο να έχει… άψογο στυλ, οι ψαράδες το αφήνουν κοντά σε ένα κλαδί στο οποίο σκαρφαλώνει πριν κινηματογραφηθεί να εξαφανίζεται στα δέντρα.



