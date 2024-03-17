Δόθηκε στη δημοσιότητα από το Apple TV το τρέιλερ της μίνι σειράς «Franklin», με πρωταγωνιστή τον Μάικλ Ντάγκλας (Michael Douglas).

Ο 79χρονος σταρ, μετά από μεγάλη αποχή, υποδύεται τον Βενιαμίν Φραγκλίνο (Benjamin Franklin) την πολυτάλαντη προσωπικότητα της αμερικανικής ιστορίας, στα οκτώ χρόνια που πέρασε στη Γαλλία και στην ιστορία του μεγαλύτερου στοιχήματος στην καριέρα του.

Η σκηνοθεσία όλων των επεισοδίων είναι του πολυβραβευμένου Τιμ Βαν Πάτεν (Timothy Van Patten). Μαζί του πρωταγωνιστεί ο Νόα Τζουπ (Noah Jupe) ο οποίος υποδύεται τον γιο του, καθώς και οι Marc Duret, Ludivine Sagnier, Thibault de Montalembert και Daniel Mays, μεταξύ άλλων.

«Tον Δεκέμβριο του 1776 ήταν ήδη διάσημος για τα ηλεκτρικά του πειράματα» αναφέρει η επίσημη σύνοψη. «Αλλά το πάθος και η δύναμή του δοκιμάζονται όταν ξεκινά μια μυστική αποστολή στη Γαλλία, με τη μοίρα της αμερικανικής ανεξαρτησίας να κρέμεται από μια κλωστή.

Σε ηλικία 70 ετών, χωρίς διπλωματική εκπαίδευση, ο Φραγκλίνος κατάφερε χάρη στο χάρισμα και την εφευρετικότητά του, να ξεπεράσει τους Βρετανούς κατασκόπους, τους Γάλλους πληροφοριοδότες και να σχεδιάσει την γαλλοαμερικανική συμμαχία του 1778».

Η σειρά των οκτώ επεισοδίων είναι βασισμένη στο βιβλίο «A Great Improvisation: Franklin, France, and the Birth of America» που κυκλοφόρησε το 2005 από την βραβευμένη με Πούλιτζερ, Στέισι Σιφ (Stacy Schiff), σε σενάριο των Κερκ Έλις (Kirk Ellis) και Χάουαρντ Κόρντερ(Howard Korder).



Το ντεμπούτο της σειράς αναμένεται στις 12 Απριλίου με το τελευταίο επεισόδιο να προβάλλεται στις 17 Μαΐου.

Πηγή: skai.gr

