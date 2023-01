Ο πατέρας της Έιμι Γουάινχαουζ υπερασπίζεται τους συντελεστές της ταινίας, για τη ζωή της κόρης του

Ο Μιτς Γουάινχαουζ, πατέρας της εκλιπούσας τραγουδίστριας, Έιμι Γουάινχαουζ εξέφρασε την υποστήριξή του στους συντελεστές της επερχόμενης ταινίας για τη ζωή της κόρης του.

Η επιλογή της Μαρίσα Αμπέλα, που θα υποδυθεί την Έιμι Γουάινχαουζ στην ταινία «Back to Black», έχει επικριθεί από τους θαυμαστές, οι οποίοι ισχυρίζονται ότι η ηθοποιός δεν μοιάζει καθόλου την εκλιπούσα Αγγλίδα μουσικό.

One of music’s greatest artists, Amy Winehouse, comes to the big screen in Sam Taylor-Johnson’s Back to Black. With cameras rolling from next week, we’re thrilled to release this first look at rising star Marisa Abela as Amy. pic.twitter.com/owZGXwOWP3