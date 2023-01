Back to Black: Γνωστή ηθοποιός μεταμορφώνεται σε Amy Winehouse

Το φως της δημοσιότητας είδε η πρώτη φωτογραφία της Μαρίσα Αμπέλα (Marisa Abela) ως Έιμι Γουάινχαουζ (Amy Winehouse) στην επερχόμενη βιογραφική ταινία «Back to Black» που ξεκινά στις 16 Ιανουαρίου στο Λονδίνο.

Η φωτογραφία έκανε το ντεμπούτο της καθώς το Studiocanal ανακοίνωσε ότι συνεργάζεται με τις Focus Features και Monumental Pictures στο μουσικό δράμα. Η Σαμ Τέιλορ-Γουντ, που έχει σκηνοθετήσει τις ταινίες «50 Shades of Grey» και «Nowhere Boy», σκηνοθετεί και τη βιογραφική ταινία της Γουάινχαουζ. Το «Back to Black» γράφτηκε από τον Ματ Γκρίνχαλγκ.

Σύμφωνα με το Studiocanal , το «Back to Black» θα παρακολουθεί την τραγουδίστρια στα χρόνια «που ζούσε στο Λονδίνο τον πρώτο καιρό της καριέρας της και στο έντονο ταξίδι της προς τη φήμη».

Το Variety είχε αναφέρει το καλοκαίρι ότι επικρατέστερη για τον ρόλο της Γουάινχαουζ είναι η 26χρονη βρετανίδα ηθοποιός.

Παρά το γεγονός ότι η Amy πέθανε σε ηλικία μόλις 27 ετών, κατάφερε κατά τη διάρκεια της σύντομης ζωής της να εδραιώσει τη θέση της ως θρυλική τραγουδίστρια-τραγουδοποιό, κερδίζοντας πολλά βραβεία και εκατομμύρια πιστούς θαυμαστές σε όλο τον κόσμο χάρη στη μοναδική φωνή, την προσωπικότητα και τη σπαρακτική της μουσική.

