«Ο Μονομάχος»: Παίζει για καλό σκοπό - Δείτε το trailer

Ο Χρήστος Φερεντίνος υποδέχεται για ακόμα μία εβδομάδα παίκτες που έρχονται από διάφορα μέρη της Ελλάδας, διαθέτοντας ένα ευρύ φάσμα γνώσεων, με σκοπό να διεκδικήσουν έως 100.000 ευρώ!

Έχοντας πάρει μια... γεύση από το προηγούμενο παιχνίδι, ο Στάθης Θαλασσέλης μπαίνει ξανά στην αρένα του Μονομάχου για να διανύσει την τελική ευθεία. Πλέον, απέναντί του βρίσκονται μόνο 16 ενεργοί αντίπαλοι. «Είχα πει ότι θα έρθω για να δοκιμάσω τον εαυτό μου» εκμυστηρεύεται στον Χρήστο Φερεντίνο ο business developer και όλοι αναμένουν τα αποτελέσματα.

Ο Ανδρέας Καλογερόπουλος καλείται να αφήσει τη θέση 16 και να μπει στην αρένα του Μονομάχου για να δώσει τη δική του μάχη εναντίον των 100 αντιπάλων. Είναι φυσικοθεραπευτής και μέλος της ομάδας κωπηλασίας ενώ το έπαθλο από τον «Μονομάχο» θα το προσφέρει δωρίσει σε έναν φίλο - ασθενή του που έχει τη νόσο ALS, με σκοπό να εκδώσει το δεύτερο βιβλίο του.

