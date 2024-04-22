My Style Rocks: Looks για τις πασχαλινές αγορές - Δείτε το trailer

Μετά από μία δοκιμασία που δεν πήγε καλά για τις περισσότερες διαγωνιζόμενες και την επιστροφή της Ανδριάνας και της Θεοδώρας στο My Style Rocks, σήμερα οι fashionistas ετοιμάζονται για πασχαλινά ψώνια με τα βαφτιστήρια τους. Θα καταφέρουν να πάρουν τους βαθμούς που χρειάζονται;

Ο Λάκης Γαβαλάς αποκαλύπτει πως μέχρι στιγμής έχει 23 βαφτιστήρια ενώ μοιράζεται και ποια δώρα του έχουν κάνει…

Ο ειρωνικός χαρακτήρας που επιλέγει να δώσει στο look της η Νικολίνα αλλά και το outfit συνολικά φέρνει αρκετά «4» και την αντίδραση της Νατάσας. Υπερβολικά υψηλή θεωρεί τη βαθμολογία των κοριτσιών ο Στέλιος Κουδουνάρης ο οποίος χαρακτηρίζει την fashionista «στρουμφάκι».

Το look της Σιμόν φαίνεται απλό και οδηγεί σε νέες αντιπαραθέσεις με τη Νικολίνα και την Μπι. Η Σιμόν δηλώνει πως «από εδώ και πέρα το παιχνίδι αλλάζει…»

Η Νατάσα παίρνει για πρώτη φορά την έγκριση από τις υπόλοιπες διαγωνιζόμενες για το look της!

