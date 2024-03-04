Μία νέα εβδομάδα ξεκινά στον Μονομάχο και ο Χρήστος Φερεντίνος υποδέχεται παίκτες έτοιμους να αποδείξουν το γνωστικό τους επίπεδο και να διεκδικήσουν έως 100.000 ευρώ.

Στο σημερινό επεισόδιο, πρωταγωνιστής είναι ο Παναγιώτης Παπαϊωάννου που βρίσκεται στο τηλεπαιχνίδι γνώσεων για χάρη της εξάχρονης κόρης του, της Νικόλ και συνεχίζει από το προηγούμενο παιχνίδι.

Έχει 1.571 ευρώ στον λογαριασμό του, τρεις βοήθειες στη φαρέτρα του και 85 ενεργούς αντιπάλους απέναντί του. Σύντομα, ο δάσκαλος καταφέρνει να τους βάλει σε... τάξη και να μείνει μόνος του εναντίον ενός! Ποια θα είναι η έκβαση αυτής της γνωστικής μονομαχίας;

Σήμερα στις 18.45, στον ΣΚΑΪ

«Ο Μονομάχος» με τον Χρήστο Φερεντίνο

Δευτέρα - Παρασκευή στις 18.45, στον ΣΚΑΪ

