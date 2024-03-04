«H ΜΑΜΑ ΜΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΥΕΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΟΥ»

Με τον Μάρκο Σεφερλή και τον Έκτορα Μποτρίνι

ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΣΕ ΑΝΑΤΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΡΥΘΜΟΥΣ!

Σήμερα στις 14.50, στον ΣΚΑΪ

Το σημερινό επεισόδιο ξεκινά διαφορετικά με τη Μυρσίνη, τη νέα παίκτρια, να ξεσηκώνει τον Μάρκο και το κοινό με τις χορευτικές της ικανότητες στο belly dance. Η Μυρσίνη έρχεται παρέα με τη φίλη της, τη Μικαέλα να μαγειρέψουν και να αναμετρηθούν με τις προηγούμενες νικήτριες, την Εύη και την Πάμελα.

Η Εύη και η Πάμελα θα μπουν για τρίτη φορά στην κουζίνα για να ετοιμάσουν «tacos με μοσχαρίσιο κιμά και σoς γιαουρτιού». Έχουν βάλουν ψηλά τον πήχη και δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό στη μαγειρική για να φτάσουν τα κέρδη τους στα 3.000 ευρώ.

Η Μυρσίνη απέδειξε από την αρχή του επεισοδίου πως στους χορούς oriental δεν την ξεπερνά καμία, όμως θα είναι τόσο καλή και στην κουζίνα; Με την καθοδήγηση της Μικαέλας ξεκινά να μαγειρεύει «φέτες σολομού με κρέμα λάιμ και ρύζι» όμως τα πράγματα δεν πάνε όσο καλά θα ήθελαν.

Τα αντίπαλα ζευγάρια, στο τέλος της μαγειρικής αναμέτρησης, είναι ικανοποιημένα από τα πιάτα τους. Ένα όμως θα κερδίσει και ο Έκτορας ξέρει ποιο θα είναι αυτό.

«H ΜΑΜΑ ΜΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΥΕΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΟΥ»

