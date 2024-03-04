Η Dua Lipa θέλει να είναι «προσβάσιμος» ο ακτιβισμός

«Όταν κάτι συμβαίνει στον κόσμο, οι άνθρωποι έχουν αυτή την άμεση αντίδραση να πρέπει να εκφράσουν τη γνώμη τους. Νομίζω ότι η γνώση είναι πολύ πιο σημαντική από την αυθόρμητη αντίδραση. Νομίζω ότι θα πρέπει να εκτιμάται περισσότερο το να μάθεις για κάτι και μετά να εκφράσεις τη γνώμη σου γι' αυτό» είπε η Dua Lipa σε συνέντευξη που παραχώρησε μέσω Zoom από τη Νέα Υόρκη στο Dazed.

Αυτή η πεποίθηση είναι στον πυρήνα της πολιτιστικής πλατφόρμας Service95 της Lipa (newsletter, podcast και book club). «Δίνουμε πληροφορίες ώστε ο κόσμος να μπορεί να μάθει για διάφορα πράγματα που νομίζω ότι είναι σημαντικό να ξέρουμε για αυτά, και κάνουμε προσβάσιμο τον ακτιβισμό. Αυτή είναι η κεντρική ιδέα πίσω από αυτό, να φέρνουμε πληροφορίες και μετά να αφήνουμε τον κόσμο να αποφασίζει μόνος τους» τόνισε. Η μια από τις μεγαλύτερες σταρ της ποπ σήμερα μίλησε για την πλατφόρμα αλλά και για πολλά άλλα: τη νέα κολεξιόν της κραγιόν Loveshine, το ότι άλλαξε το χρώμα των μαλλιών της και το πώς ήταν να βάζει δύσκολες ερωτήσεις στον Tim Cook της Apple για εκμετάλλευση παιδικής εργασίας.

Η σχέση της με την YSL Beauty εκτείνεται σε βάθος χρόνων και η Lipa δήλωσε ότι «πραγματικά είμαι γεμάτη με τη Saint Laurent woman. Στ' αλήθεια νιώθω σαν να υπάρχει ένας τέτοιος δυϊσμός στο προσωπικό μου στυλ και σ' αυτό της Saint Laurent woman· το να έχει μια έντονη υπερ-θηλυκή πλευρά σε αυτό, αλλά και το να έχει μια ανδρική ενέργεια επίσης».

Για την κολεξιόν Loveshine ανέφερε: «Εντάξει, απλά είμαι μία φανατική θαυμάστρια των κραγιόν συνολικά. Αν δεν έβαζα κανενός είδους μέικ απ, το κραγιόν ήταν το μοναδικό χωρίς το οποίο δεν μπορώ να βγω απ' το σπίτι». Και ναι, στο διάβα των χρόνων η σχέση της με το μέικ απ έχει αλλάξει: «Πιστεύω ότι όταν ήμουν νεότερη πειραματιζόμουν με το μέικ απ, όλο το μέικ απ, προσπαθώντας να ανακαλύψω τι λειτουργούσε πάνω μου, όντως σκούρα φρύδια και πολλή μάσκαρα. Έχει εξελιχθεί, τώρα προσπαθώ να αναζητώ τρόπους να τονίζω απλά τα χαρακτηριστικά μου. Πιστεύω ότι less is more».

Γιατί έβαψε κόκκινα τα μαλλιά της; «Μ' αρέσει μια αλλαγή. Νομίζω ότι είναι πάντα διασκεδαστικό. Μοιάζει σαν ένα νέο ξεκίνημα. Επίσης επειδή μόλις άρχισα να δίνω στη δημοσιότητα νέα μουσική και όταν δούλευα στο στούντο και δούλευα τα τραγούδια απλά ένιωθα σαν να αντηχούσα στ' αλήθεια στο κόκκινο χρώμα...

Όταν ήμουν νεότερη, η μαμά μου είχε πάντα κόκκινα μαλλιά. Και νιώθω σαν να πηγαίνει φυσικά με το χρώμα του δέρματός μου κι αισθάνομαι πραγματικά καλά με αυτό» αφηγήθηκε.

Για τη Service95, εξήγησε ότι πριν τη μουσική καριέρα της είχε ένα blog: «Λεγόταν Dua Daily, όπου πόσταρα τα συνολάκια μου ή το τι έκανα ή μοιραζόμουν τις προτάσεις μου. Ήταν πάντα μέρος της ζωής μου, κάτι που πάντα μου άρεσε να κάνω. Μου αρέσει να κάνω λίστες και ν' ανακαλύπτω καινούργια πράγματα. Αυτό (σ.σ. η Service95) είναι μια πολύ πιο επεξεργασμένη και επαγγελματική εκδοχή, στην οποία παραγγέλνω ιστορίες από όλον τον κόσμο. Διαρκώς μαθαίνω καινούργια πράγματα. Ανακαλύπτω τόσα πράγματα δίπλα σε όλη αυτή την ομάδα της Service95 και με τους θαυμαστές μου και ακροατές μου. Νιώθω σαν να μου έδωσε, απλά, μια τόσο διαφορετική ματιά στον κόσμο».

Προσφάτως, στο podcast της πήρε συνέντευξη από τον Tim Cook και ήταν η πρώτη που τον ερώτησε ευθέως για παιδική εργασία στην Apple. Πώς ένιωσε θέτοντας αυτές τις δύσκολες ερωτήσεις και ζητώντας από τον άλλο να λογοδοτήσει; «Πρώτ' απ' όλα αισθάνομαι πολύ τυχερή που ο Tim ήταν ανοιχτός στο να έχει μια συζήτηση μαζί μου. Πιστεύω ότι θα έκανα κακό στον εαυτό μου και σ' όλους τους άλλους αν δεν έκανα τις δύσκολες ερωτήσεις και, ακόμη κι αν είναι δύσκολες νομίζω ότι είναι κάτι για το οποίο απλά θα έπρεπε να μιλήσουμε πιο ελεύθερα. Ο Tim ήταν υπερ-γενναιόδωρος και ανοιχτός και ήταν έτοιμος και πρόθυμος να απαντήσει στις ερωτήσεις μου, όποιες κι αν ήταν. Δεν ξέρω. Νομίζω ότι οι συζητήσεις είναι σημαντικές και το να έχεις δύσκολες συζητήσεις απλά είναι ένα μεγάλο κομμάτι της ζωής, και έχουμε ανάγκη να τις έχουμε» ήταν η απάντησή της.

