My Style Rocks: Μπλέκοντας τις...ρίγες - Δείτε το trailer

Ένα απαιτητικό task επιφυλάσσει η Δευτέρα για τις διαγωνιζόμενες του My Style Rocks οι οποίες πρέπει στα looks που θα φέρουν να έχουν συνδυάσει τρία διαφορετικά στοιχεία με ρίγα. Θα καταφέρουν να μπλέξουν τις ρίγες σε ένα όμορφο αποτέλεσμα ή θα γίνει μπέρδεμα φέρνοντας χαμηλούς βαθμούς;

Η κίνηση που έκανε η Ζέτα στη νίκη της να δώσει τη διπλή ψήφο της στην Ανδριάνα αλλά και η μετέπειτα στάση της γίνεται θέμα συζήτησης. Η Ανδριάνα θεωρεί πως της το «χτυπάει» για να βάζει καλύτερες βαθμολογίες, η ίδια υποστηρίζει πως το μόνο που της ζητάει είναι να είναι δίκαιη απέναντι σε όλα τα κορίτσια. Τελικά τι ακριβώς ισχύει; Όλες οι fashionistas παίρνουν θέση με τις περισσότερες να βρίσκονται απέναντι από τη Ζέτα!

Η Casablanca κάνει ένα… σχόλιο λέγοντας: «Καίω άδικα φαιά ουσία για να εξηγήσω πράγματα στις υπόλοιπες διαγωνιζόμενες». Ο Στέλιος Κουδουνάρης προσπαθεί να της εξηγήσει το λόγο ενώ ο Λάκης Γαβαλάς βγαίνει εκτός αυτού! Είναι ωστόσο η στάση της Σιμόν εκείνη που θα καταφέρει να ταρακουνήσει την Casablanca! «Έχουμε βαρεθεί με τη βαρεμάρα σου» της λέει η Σιμόν και απολαμβάνει το αποτέλεσμα!

Το look της Νικολίνας για τον Λάκη Γαβαλά είναι άξιο να ενταχθεί σε collection μόδας γνωστού σχεδιαστή!

MY STYLΕ ROCKS!

Καθημερινά στις 16.15, στον ΣΚΑΪ



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.