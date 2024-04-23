Η άνοδος και η πτώση της πόλης Μαχαγκόννυ, των Κουρτ Βάιλ και Μπέρτολτ Μπρεχτ στη Λυρική Σκηνή

Η Εθνική Λυρική Σκηνή παρουσιάζει την εμβληματική όπερα των Κουρτ Βάιλ και Μπέρτολτ Μπρεχτ από τις 12 Απριλίου 2024 και για έξι παραστάσεις, στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο ΚΠΙΣΝ. Τη νέα παραγωγή της Λυρικής Σκηνής διευθύνει ο Μίλτος Λογιάδης και σκηνοθετεί ο Γιάννης Χουβαρδάς. Συμμετέχει μια πλειάδα σπουδαίων Ελλήνων πρωταγωνιστών. Η άνοδος και η πτώση της πόλης Μαχαγκόννυ είναι μια πολιτική-σατιρική όπερα πάνω στον κοφτερό πολιτικό λόγο του κορυφαίου Γερμανού ποιητή και δραματουργού του «επικού θεάτρου» Μπέρτολτ Μπρεχτ και σε μουσική του σπουδαίου εξπρεσιονιστή Γερμανού συνθέτη του μεσοπολέμου Κουρτ Βάιλ. Το έργο περιγράφει την άνοδο και την πτώση μιας πόλης του κέρδους και των ηδονών, ασκώντας κριτική στο καπιταλιστικό σύστημα, όπως γινόταν αντιληπτό στο ιδεολογικό πλαίσιο της μεσοπολεμικής Γερμανίας της Δημοκρατίας της Βαϊμάρης.

Παίζουν: Άννα Αγάθωνος, Χρήστος Κεχρής, Τάσος Αποστόλου, Μαρισία Παπαλεξίου, Βασίλης Καβάγιας, Γιάννης Καλύβας, Χάρης Ανδριανός κ.ά.

Παραστάσεις: 12, 14, 19, 21, 23, 25 Απριλίου 2024. Ώρα έναρξης: 19.30 (Κυριακή: 18.30).

Εισιτήρια: €15, €20, €35, €40, €50, €55, €60, €90 Φοιτητικό, παιδικό: €15 • Περιορισμένης ορατότητας: €10. Προπώληση: ticketservices.gr

Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, Εθνική Λυρική Σκηνή, Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Λ. Συγγρού 364, Καλλιθέα. Τηλ. Ταμείων: +30 213 0885700

Δημήτρης Τουφεξής – Musica Humana Ensemble στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Με το διπλό ρόλο του σολίστ και του μαέστρου εμφανίζεται την Τρίτη 23 Απριλίου στο Μέγαρο Μουσικής ο καταξιωμένος πιανίστας Δημήτρης Τουφεξής, σε μια συναυλία που διοργανώνει ο Σύλλογος Οι Φίλοι της Μουσικής.Συμπράττοντας με το Musica Humana Ensemble ερμηνεύει τέσσερα αγαπημένα κοντσέρτα της μπαρόκ και κλασικής περιόδου. Η συναυλία κινείται σε δύο άξονες: την παρουσίαση τεσσάρων κοντσέρτων με το παραδοσιακό τρόπο της εποχής τους, έχοντας σολίστ και μαέστρο τον ίδιο καλλιτέχνη, καθώς και την ερμηνεία νεανικών κονσέρτων που καλούνται να παίξουν οι νέοι πιανίστες κατά την περίοδο των μουσικών σπουδών τους στις ακαδημίες και ωδεία παγκοσμίως.

Τρίτη 23/4, 20:30

Εισιτήρια: € 18.00, € 12.00, € 8.00 Εκπτωτικό. Προπώληση: megaron.gr

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών – Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη 1, 11521, Αθήνα. Τμήμα εισιτηρίων – Τηλ.: 210 7282333

«Θητεία»: Εικαστικό μνημόσυνο για τον Στέλιο Φαΐτάκη στην γκαλερί Roma

Ένα εικαστικό μνημόσυνο για τον πρόωρα χαμένο ζωγράφο Στέλιο Φαϊτάκη, που πέθανε σε ηλικία μόλις 47 χρόνων, στις 6 Οκτωβρίου 2023, αποτελεί η ομαδική έκθεση με τον τίτλο «Θητεία», στην οποία συμμετέχουν με έργα τους επτά φίλοι και συνοδοιπόροι του εκλιπόντος. Το έργο των επτά καλλιτεχνών (Φώτης Βάρθης, Ιωάννα Καφίδα, Κώστας Λάβδας, Νίκος Μόσχος, Εμμανουήλ Μπιτσάκης, Φίκος, Georgia Fambris), που παρουσιάζεται στην έκθεση μαζί με έργα του Φώτη Κόντογλου και του Στέλιου Φαϊτάκη, με επιμέλεια του ιστορικού τέχνης Γιώργου Μυλωνά, δεν συνιστά απλώς αφιέρωμα, φανερώνει και τις κοινές τους καταβολές, στοιχεία που αντλούν από κοινή ρίζα: ανεστραμμένη προοπτική, γραμμικές εκτελέσεις και γεωμετρικά μοτίβα, μετωπική διάταξη των μορφών, απουσία τρίτης διάστασης, όλα όσα διδάσκει η βυζαντινή ζωγραφική γλώσσα αναπλάθονται δημιουργικά, σε συνθέσεις κοσμικού περιεχομένου. Στόχος της, λοιπόν, είναι, πέρα από ένα αφιέρωμα στη μνήμη του χαμένου συναδέλφου τους, να αναδειχθεί ο τρόπος µε τον οποίο καλλιτέχνες της νεότερης γενιάς, αξιοποίησαν και ενέταξαν στους εικαστικούς τους προβληματισμούς στοιχεία της ζωγραφικής μας παράδοσης.

Διάρκεια Έκθεσης: 23 Απριλίου – 25 Μαΐου 2024

Ωράριο: Τρίτη/Πέμπτη/Παρασκευή: 10:00 – 20:00. Τετάρτη/Σάββατο: 10:00 – 16:00

Roma Gallery, Ρώμα 5, Αθήνα

