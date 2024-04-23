My Style Rocks: Οι fashionistas στα... κόκκινα - Δείτε το trailer

Συνεχίζοντας με πασχαλινή διάθεση οι διαγωνιζόμενες του My Style Rocks, πρέπει σήμερα να ντυθούν στα κόκκινα! Το επεισόδιο όμως κρύβει κάποιες εκπλήξεις καθώς με αφορμή το Πάσχα οι διαγωνιζόμενες μοιράζονται προσωπικές τους ιστορίες ενώ ο Στέλιος Κουδουνάρης δηλώνει έτοιμος για… κόκκινη κάρτα!

Η Νατάσα συνεχίζει τις βελτιωμένες εμφανίσεις, μοιράζεται μία συγκινητική προσωπική ιστορία και αποκαλύπτει το λόγο που τα τελευταία χρόνια αποφεύγει να επισκέπτεται αυτές τις μέρες τον τόπο καταγωγής της, τη Ζάκυνθο.

Η Μπι αναφέρεται σε παιδικά της βιώματα και στη δυσκολία που έχει το να βρίσκεται μόνη της στην Αθήνα ενώ το outfit που παρουσιάζει χαρακτηρίζεται «look My Style Rocks»!

Για τη Δήμητρα η απουσία από τα παιδιά της είναι η πιο δύσκολη συνθήκη και δεν μπορεί να συγκρατήσει τα δάκρυά της όταν αναφέρεται σε αυτά…

