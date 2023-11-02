Ο Μονομάχος: Ήρθε για να κερδίσει - Δείτε το trailer

Ο Δημήτρης Σαββίδης έχει κάνει ένα πολύ καλό παιχνίδι καθώς μέσα σε 8 ερωτήσεις εξόντωσε 97 αντιπάλους. Αφού ξεκουράζεται και ανασυντάσσει τις δυνάμεις του, ετοιμάζεται για την τελευταία μονομαχία...

Ο φοιτητής από το Μετσόβιο, έρχεται με όρεξη και 3.163 ευρώ στον λογαριασμό του για να εξοντώσει τους εναπομείναντες 3 αντιπάλους του και να φύγει με περισσότερα χρήματα. Γρήγορα όμως, αποφασίζει να ρισκάρει! Θα καταφέρει να φύγει νικητής από τον «Μονομάχο» με προορισμό τη Νορβηγία;

Η Άννα Δαβράδου από τη θέση 12, είναι η επόμενη τυχερή που ανεβαίνει στην αρένα του Μονομάχου. Μεσίτρια και διακοσμήτρια με καταγωγή από την Ελλάδα και την Αυστρία ασχολήθηκε πολλά χρόνια με το modeling. Αποκλειστικός στόχος της είναι να φύγει από το παιχνίδι, νικήτρια! Άλλωστε το ξεκαθαρίζει από την αρχή: «Ήρθα εδώ για να κερδίσω»!

