Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ο Μονομάχος: Ήρθε για να κερδίσει - Δείτε το trailer

Σήμερα στις 18.45, στον ΣΚΑΪ

φερεντίνος

Ο Δημήτρης Σαββίδης έχει κάνει ένα πολύ καλό παιχνίδι καθώς μέσα σε 8 ερωτήσεις εξόντωσε 97 αντιπάλους. Αφού ξεκουράζεται και ανασυντάσσει τις δυνάμεις του, ετοιμάζεται για την τελευταία μονομαχία...

Δείτε το trailer:

Ο φοιτητής από το Μετσόβιο, έρχεται με όρεξη και 3.163 ευρώ στον λογαριασμό του για να εξοντώσει τους εναπομείναντες 3 αντιπάλους του και να φύγει με περισσότερα χρήματα. Γρήγορα όμως, αποφασίζει να ρισκάρει!  Θα καταφέρει να φύγει νικητής από τον «Μονομάχο» με προορισμό τη Νορβηγία;

μονομαχος

Η Άννα Δαβράδου από τη θέση 12, είναι η επόμενη τυχερή που ανεβαίνει στην αρένα του Μονομάχου. Μεσίτρια και διακοσμήτρια με καταγωγή από την Ελλάδα και την Αυστρία ασχολήθηκε πολλά χρόνια με το modeling. Αποκλειστικός στόχος της είναι να φύγει από το παιχνίδι, νικήτρια! Άλλωστε το ξεκαθαρίζει από την αρχή: «Ήρθα εδώ για να κερδίσω»!

μονομαχος

Δηλώστε συμμετοχή:

https://monomaxos.skaitv.gr/

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ΣΚΑΪ τηλεόραση ΣΚΑΪ TV SkaitvGR Ο Μονομάχος
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
65 0 Bookmark